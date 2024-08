Lautaro Benicelli se presenta ésta noche en el festival boxístico en el DAM

Viernes con boxeo en la ciudad.

Luego de varios meses se estará organizando en la noche de hoy un importante y atractivo festival boxístico que se desarrollará en el DAM Stadium

Será la primera vez que el estadio de la Costanera sea se de de una reunión boxística.

Y sin dudas que habrá varios motivos para que la gente aficionada al boxeo de la ciudad y la zona concurra al estadio.

Una será el debut como pro fesional del púgil campanense Agustín Bogao. Y también la nueva presentación en el campo rentado del invicto zarateño Lautaro Benicelli.

El festival contará con la fiscalización de la Federación Argentina de Boxeo (FABox) y comenzará todo a partir de las 20 horas.

PROGRAMA DE PELEAS

La programación de peleas para hoy es la siguiente:

Peleas amateurs

Alexander Caballero vs Mauro Cardelli; Bautista Castillo vs Benjamín Nauschutz; Alejandro Ponce vs Elunei Luján; German Roh vs Ciro Cruci; Micol Sousa vs Agustín Galvan; Thiago Salomoni vs Uriel Saldaño; Valentín Camino vs Agustin Castillo; Luz Diaz vs Florencia Escalante; Joel Barrios vs Hernan Bellol; Uriel Pura vs Agustín Vega.

Profesionales

Agustin Bogao vs Esteban Rodríguez.

Lautaro Benicelli vs Franco Huanque.

AYER FUE EL PESAJE

Ayer se hizo el pesaje oficial donde Bogao dio un peso de 55,400 y Rodriguez 56,100. Por su parte Benicelli 61,100 y Huanque 59,600 kgrs.

Lautaro Benicelli estará peleando ésta noche en el DAM Stadium

