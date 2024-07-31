Luciano Suárez es el nuevo entrenador del Club Independiente de Zárate

Los dirigentes del Club In dependiente decidieron que Luciano Suárez sea el nuevo entrenador del plantel de primera división que afrontará, a par tir del viernes 23 de Agosto una nueva participación en el Torneo Pre Federal que organizará la Federación Bonaerense de Básquetbol.

Suárez se encontraba trabajando en el Club Unión diri giendo el equipo de primera división en los torneos de la Asociación y era a la vez asistente de Manuel Anglese en el equipo de Zárate Basket en la Liga Nacional y anteriormente en Liga Argentina.

Luego de la desvinculación de Gustavo Ingiullo, el equipo de primera división durante el Final Four fue dirigido por Juan M. Cuenca (entrenador de divisiones juveniles del club) y ahora Luciano Suárez asumirá en el plantel superior.

Si bien no trascendieron nombres es posible que Indepen diente incorpore jugadores para reforzar su plantel de cara a su participación en el Torneo Pre Federal.

