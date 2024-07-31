Zárate Basket ya tiene casi todo el plantel confirmado para la próxima temporada

Si bien falta poco más de dos meses para el inicio de la tempo rada 2024/2025 de la Liga Nacional de Básquetbol (previsto para la primera quincena de Octubre) la dirigencia de Zárate Basket ya tiene casi todo el plantel definido, y confirmado, para lo que será su segunda participación en la máxima categoría del básquet argentino.

Será un plantel muy renovado con respecto a temporadas anteriores ya que incluso, en Liga Argentina y Liga Federal, los jugadores habían tenido mucha continuidad en el proyecto Zárate Basket.

Con respecto al plantel futuro, seguirán de la temporada anterior los jugadores Facundo Pascolatt, Taiel Gomez Quintero, Julian Aprea y Merchant Junior.

En el caso de Pascolatt es el único jugador que se mantiene en Zárate Basket desde su debut en el Torneo Federal (2017/2018).

Los nuevos jugadores serán los marplatenses Patrico Piñero y Selem Safar, el base (ex Argentino de Junín) Guillermo Aliende y el dominicano Fredelin De la Cruz.

Maggi sería la última ficha

El jugador apuntado por la dirigencia y el cuerpo técnico para completar el plantel es Alejo Maggi (2.02 metros y 23 años) que estuvo jugando en España. Sería la última ficha de Zárate Basket para completar el plantel de la temporada 2024/25. Aún resta definir algunos temas de documentación pero se confía en que todo lle gue a buen término.