Fue programada otra jornada del Infanto Juvenil de la Liga

El Certamen Infanto – Juvenil temporada 2024 denominado “Copa 50º Aniversario
Nucleoeléctrica Argentina” que organiza la Liga Zarateña de Fútbol continuará este sábado 3 cuando se lleve a cabo la décimocuarta jornada.
La fecha incluirá ocho partidos, cinco de ellos se disputarán en nuestra ciudad, uno en Lima y los dos restantes en Campana.
LA PROGRAMACION
para el sabado
Estos serán los encuentros programados para ésta jornada:
• Malvicino FC vs Central Buenos Aires: En Malvicino, cancha grande: 12 hs. (cat. 2011); 13 hs. (cat. 2010); 14 hs. (cat. 2013) y 15 hs. (cat. 2014). En cancha chica: 16 hs. (cat. 2016).
• CADU vs Lima FC: En el predio de Copiapó, cancha grande: 10 hs. (cat. 2012); 11 hs. (cat. 2011); 12 hs. (cat. 2014); 13 hs. (cat. 2013); y 14 hs. (cat. 2010). En cancha chica: 10 hs. (cat. 2015); 11 hs. (cat. 2016); 12 hs. (cat. 2017); y 13 hs. (cat. 2018).
• Villa Ciriaco vs Belgrano: En Ferroviarios, cancha grande: 11 hs. (cat. 2010); 12 hs. (cat. 2013); y 13 hs. (cat. 2012). En cancha chica: 12 hs. (cat. 2015); y 13 hs. (cat. 2017).
• San Miguel vs Ferroviarios: En San Miguel, cancha grande: 10 hs. (cat. 2013); 11 hs. (cat. 2014); 12 hs. (cat. 2012); 13 hs. (cat. 2015); 14 hs. (cat. 2011); y 15 hs. (cat. 2010). En cancha chica: 12 hs. (cat. 2017); 13 hs. (cat. 2016) y 14 hs. (cat. 2018).
• Defensores de Estrada vs Deportivo Mitre: En Ferroviarios, cancha grande: 15 hs. (cat. 2011); y 16 hs. (cat. 2013). En cancha chica: 15 hs. (cat. 2016); y 16 hs. (cat. 2015).
• Social Lima vs Villa Dál-mine: En Lima, cancha chica: 11 hs. (cat. 2015); 12 hs. (cat. 2016); 13 hs. (cat. 2017); y 14 hs. (cat. 2018).
• Puerto Nuevo vs Sarmiento: En Campana, Bº Don Francisco, cancha grande: 15 hs. (cat. 2012); 16 hs. (cat. 2013); y 17 hs. (cat. 2011).
• Arco FC vs Maipú: En Campana, predio de Trefila, cancha grande: 10 hs. (cat. 2013); y 12 hs. (cat. 2014). En cancha chica: 10 hs. (cat. 2015); 11 hs. (cat. 2018); 13 hs. (cat. 2017); y 14 hs, (cat. 2016).
MAÑANA HABRA UN PENDIENTE
Mañana viernes se disputarán un partido pendiente de la 12ª jornada en Campana, predio “Héctor Fillopski” de Trefila, entre Villa Dálmine y Belgrano con ésta programación: en cancha grande: 19 hs. (cat. 2011); y 20 hs. (cat. 2013). En cancha chica: 18 hs. (cat. 2018); 19 hs. (cat. 2015); 20 hs. (cat. 2016); y 21 hs, (cat. 2017).
Fue programada otra jornada del Infanto Juvenil de la Liga
