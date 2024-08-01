Vuelve a aumentar el precio de la nafta y el gasoil a partir de hoy

En un escenario de caída de ventas, la nafta y el gasoil volverán a subir desde este jueves, un 3% promedio. El aumento, quedará moderado por la postergación del Gobierno de incrementar parte del componente impositivo.

El incremento incluirá el traslado al precio final de la devaluación mensual del peso frente al dólar oficial, del 2%, y una actualización del 1% en el impuesto a los combustibles líquidos.

El Gobierno aplicará sólo una pequeña suba del tributo con el fin de que no aumentar la presión sobre el costo de vida.

En el año, los combustibles subieron más del 126% promedio, por encima de la inflación.

Producto de la recesión, hay una fuerte caída en naftas premium, ya que los usuarios se trasladan a súper.

Entre los meses de mayo y junio, el consumo de nafta cayó 10,1% interanual.