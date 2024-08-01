Siguen los accidentes en Ruta 193 en La Florida

Una de las zonas más conflictivas para el tránsito es el cruce del camino a Capilla y la Ruta 193, frente al barrio La Florida.

Allí existe una dársena de giro hacia la izquierda, para ingresar al barrio La Florida, y la misma dársena para tomar el camino a Capilla del Señor.

Si a esto le sumamos que el tránsito es cada vez más intenso en esa zona y que en las inmediaciones se produce el giro indebido de camiones para el ingreso a un depósito fiscal, la situación se torna cada vez más compleja y peligrosa.

Hace poco más de cinco años que en esta zona ocurren todo tipo de accidentes y hace dos días el último, entre un camioneta y un coche de manera frontal.

En función de tal episodio, y de repetidos accidentes ocurridos en ese lugar, usuarios reclamaron que Policía Vial proceda a señalizar el lugar o a generar medidas preventivas para evitar más accidentes de tránsito en esta zona.

LA RUTA 193 SE TORNA INTRANSITABLE

Con el presupuesto para obras viales en cero, el gobierno nacional paralizó los contratos vigentes y los proyectos que debían desarrollarse durante este año en varias rutas y arterias nacionales y provinciales. Una de ellas es la Ruta Nacional 193, que une Zárate con Solís.

Un total de siete empresas presentaron ofertas para la remodelación de distintas rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires.

Por un lado se encuentra la finalización de la autopista Ezeiza- Cañuelas; la remodelación de la Ruta Nacional 7 entre Carmen de Areco y Gouin y Ruta Nacional 193 entre Zárate y Solís.

Finalmente la empresa SACDE S.A fue la adjudicataria de la remodelación de la Ruta 193 en nuestra zona; donde se iban a calzar las banquinas, se remodelaría su señalética y se desarrollarían obras de bacheo. Nada de esto ocurrió y, a juzgar por el presupuesto en cero que propone el gobierno nacional, nada ocurrirá durante este año.

No obstante, la ruta está cada vez peor, con profundos baches en el puente del kartódromo, pozos frente a La Florida, sin demarcación, sin cartelería, a oscuras y con varios cruces peligrosos como del ingreso a la colectora, el giro a Capilla del Señor y el ingreso a Escalada.

Aparte, no hay presencia policial en toda la zona de Zárate ya que, como se anticipó, las garitas de policía están vacías.