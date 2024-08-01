Silvestro-Baluzzo fueron sextas en la Semifinal y competirán en la Final B

Ayer miércoles se realiza-ron las dos semifinales del do ble par peso ligero femenino en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

El bote argentino, integra do por la remera zarateña Eve-lyn Silvestro y Sonia Baluzzo, finalizaron en la sexta posición de la Semifinal 1 y estarán com pitiendo, mañana viernes, en la Final B que definirá del 7º al 12º lugar en la clasificación general.

La regata fue ganada por Gran Bretaña que junto a Nue va Zelanda (segundas) y Estados Unidos (terceras) iran a la Final A donde se definirán las medallas.

En la otra semifinal avanzaron a Final A las embarcaciones de Rumania, Grecia e Irlanda.

EL DOBLE MASCULINO TAMBIEN EN FINAL B

El doble par peso ligero masculino de Argentina, inte-grado por Pedro Dickson y Alejandro Colomino, tampoco pudieron clasificar a la regata Final A y estarán en la Final B.

Argentina quedó sexta en la Semifinal 1 del doble par peso ligero que se realizó ayer en una jornada de mucho calor y que fue seguida por una gran cantidad de público en el Estadio náutico Vaires-sur-Marnes.

