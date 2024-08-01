Fue confirmada la forma de juego de la próxima temporada de la Liga Nacional

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) llevó adelante la asamblea ordinaria deportiva, que con la presencia de la Mesa Directiva y de los clubes participantes, aprobó el formato de juego de la tem porada 2024/2025, con la parti cipación de veinte equipos.

La Liga Nacional, princi pal competencia de clubes, mantiene el formato de dos rondas todos contra todos, y dará inicio el 9 de octubre con el partido inaugural.

En cuanto a la Supercopa entre el campeón de la temporada 2023/2024 y el ganador de la última Copa Súper 20 se disputará en enero 2025.

En febrero, por su parte, se disputará la Copa Súper 20 de la temporada 2024/2025 con los cuatro equipos mejor posicionados al final de la pri mera vuelta.

La fase regular de La Liga Nacional 2024/2025 tiene pre visto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasifi cación y los playoffs en mayo.

Las finales se disputarán en junio.

CONFECCION DEL CALENDARIO

La confección del calenda rio tendrá en cuenta diferentes eventos deportivos fuera de la competencia de la Liga, como las ventanas clasificatorias FIBA para la AmeriCup 2025 (noviembre 2024 y febrero 2025), la Basketball Champions League Americas, la Liga Sudamericana y la AmeriCup Masculina en agosto de 2025.

LA LIGA ARGENTINA

La temporada 2024/2025 de la Liga Argentina, segunda categoría, está estipulada para dar comienzo el 30 de octubre.

Sobre la base actual de 32 equipos participantes, consis tirá de dos certámenes: la Liga Argentina Apertura 2024 y la Liga Argentina Clausura.

En lo que refiere a la Liga Argentina Apertura, cada Conferencia de 16 equipos estará compuesta por dos grupos de 8 equipos cada uno, de acuerdo a la cercanía geográfica.

Se prevén 14 juegos por equipo, disputando cada Conferencia cuatro cuadrangulares con sus 16 participantes.

De cada Cuadrangular clasi ficarán dos equipos, armándose nuevamente dos cuadrangulares. El campeón de cada uno pasará al Final 4.

La Liga Argentina Clausura está estipulada para comienzos de febrero. Cada Conferencia de 16 equipos estará compuesta por dos grupos de 8 equipos ca-da uno, de acuerdo a la cerca nía geográfica.

Se prevén 14 juegos por equipo en la fase regular y un etapa de playoffs comenzando en 16avos de final.

Los campeones de Apertu-ra y Clausura participarán de la final por el ascenso.

En cuanto al descenso, dis putarán la serie de permanencia los dos equipos de cada Confe rencia con peor registro de victorias y derrotas contando la totalidad de partidos de la serie regular del Apertura y el Clausura (28 juegos).

