Quiénes asoman en el oficialismo local como candidatos para las próximas elecciones

Entrevista a Novelli

En lo que pareciera ser un cambio de paradigma para la política local, y sobre todo para la consideración de Zárate en la Segunda Sección Electoral, en donde siempre estuvo relegada ya sea detrás de San Nicolas o Pergamino, Novelli, armador del PRO y estrecho colaborador del intendente Matzkin, histórico armador político de la Provincia de Buenos Aires, con una envidiable agenda y que atesora números telefónicos antes que a los mismos hubiera que anteponerles el 4, habló al finalizar el día, con LA VOZ, sobre todo a la luz de las declaraciones de Macri y los intentos que se llevan a cabo para afianzar una alianza con el partido de gobierno, además, de los candidatos, de la gestión de su lugar y de la importancia que se le quiere dar a Zárate, desde su lugar.

Novelli y Suárez, en representación del Municipio, se reunieron con vecinos en la plaza del barrio Ferroviarios.

El diálogo con los vecinos estuvo enfocado en la planificación conjunta que permita lograr soluciones integrales para el barrio, entre ellas: la consolidación de intervenciones en mantenimiento de calles, limpieza y prevención.

SE TE VE MUCHO CON FANNY Y NACHO SUAREZ, ES UN INDICATIVO QUE SERAN CANDIDATOS?

No, camino mucho con Nacho Suarez y con Fanny, pero no porque sean candidatos, ni intentamos darle volumen. Sólo son dos Secretarios destacados del Intendente cuyas labores están emparentadas con la solución directa y la mejora en la calidad de vida de los vecinos. Solo acompaño.

PERO EN TIEMPOS DE INSTALAR CANDIDATOS, TU PRESENCIA Y TU ROL DE ARMADOR DE RELEVANCIA PROVINCIAL, ES NATURAL QUE GENERE SUSPICACIAS Y NUESTRA PREGUNTA.

No es tiempo de hablar de candidaturas. Falta mucho. Y no es una frase hecha, hoy la orden del Intendente es abocarnos a la gestión.

El único que decidirá candidatos es Matzkin, y eso nadie lo pone en tela de juicio.

CUÁL ES LA INFLUENCIA DE MATIAS RANZINI EN EL ARMADO DE ZARATE?

Ranzini es un cerebro como legislador y gerente de campañas electorales, pero su rol es provincial y seccional, en Zarate, solo talla Marcelo, obvio trabaja cerca constantemente de Marcelo cuando el Intendente lo cree conveniente. Ambos, Marcelo y Matias son dos amigos que me honran, a los que les debo respeto y lealtad, son gente de códigos, y los quiero.

A QUE SE DEBE TU OMNIPRESENCIA EN ZARATE? LO QUE ES EVIDENTE…..QUE ACCIONES DIRECCIONAS EN EL GABINETE, CON LOS GREMIOS, CON LOS EMPLEADOS? LAS RAZONES SON MERAMENTE POLITICAS, DE ARMADO O HAY OTRAS CUESTIONES DE TIPO PERSONAL?

Sí, estoy más tiempo en Zarate, y no solo por cuestiones personales, sino porque el desafío de ser eficiente en esta función me encanta, y que Matzkin haya confiado en mí, me generaban un compromiso ineludible.

SUAREZ ES BUEN CANDIDATO?

No sé si Suarez es buen candidato, no sería objetivo, ni es el momento de pensarlo, Nacho es mi amigo, casi un hermano menor, lo quiero y valoro mucho, pero además de él, es la gestión la que tiene la suerte de contar con potenciales excelentes candidatos no candidatas.

VOS VAS A SER CANDIFATO A ALGO?

Yo? No soy candidato a nada. Además no creo en las autoproclamaciones, soy militante. Solo seré candidatos a algo, si me indican que debo serlo las personas a las que respondo.

ACUERDO CON LA LIBERTAD AVANZA, SI O NO?

Creo que procurar un frente con la LLA, que termine la hegemonía nociva del Kirchnerismo sería inmensamente sabio, pero en un marco de acuerdo electoral y programático con vínculo ideológico, no me agrada la idea si fusión que algunos pregonan.

PORQUE TU PRESENCIA EN ZARATE MAS ALLA DE OTROS DISTRITOS QUE GOBIERNA EL ESPACIO DE UDS. EN LA SEGUNDA.

Nos hemos propuesto darle a Zárate el lugar protagónico que merece en la Segunda Sección Electoral. Zárate, quizás para el que lo ve desde la calle y no desde arriba como hay que verlo es una potencia como Ciudad, como distrito, por la calificación de su gente, su ubicación estratégica, su punto de unión entre la Mesopotamia y Buenos Aires, es la entrada y salida del Mercosur…..en fin ….llegás y te transformás en un fanático de esta Ciudad.