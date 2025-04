El trabajo, alma y motor de nuestra Patria

Por Leandro Matilla.

El 1° de mayo rendimos homenaje a quienes con su esfuerzo diario sostienen la vida de nuestras comunidades: los trabajadores y trabajadoras. El pilar fundamental que sostiene la producción, la industria y el entramado social de nuestra patria. Quienes, con su esfuerzo, han hecho grande a la Argentina.

Tenemos que defenderlos como prioridad, frente a cualquier modelo que pretenda minimizar su rol o degradar sus condiciones de vida.

El trabajo no es solo una fuente de ingresos; es la base que estructura la sociedad, construye ciudadanía y forja un mejor futuro. Un país que no cuida su matriz productiva, que no protege a sus trabajadores y trabajadoras, es un país sin futuro.

Lamentablemente, hoy atravesamos un momento muy difícil. El gobierno nacional ha elegido un camino que va en contra de los intereses de los trabajadores. Con políticas que abren indiscriminadamente las importaciones, que atacan derechos conquistados, que reprimen a quienes se manifiestan y que no dudan en aplicar violencia para imponer el ajuste.

En Zárate, lo vivimos en carne propia: más de cien trabajadores del peaje fueron despedidos sin indemnización. Las obras en Atucha están paralizadas. Los estatales pierden poder adquisitivo, los trabajadores automotrices, de comercios, de empresas de servicios, todos padeciendo esta realidad. Y frente a todo esto, el silencio del intendente Matzkin duele y preocupa. Poco dice, nada defiende.

El trabajo es dignidad, y quienes elegimos la política para transformar realidades no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, desde nuestro espacio proponemos la creación de una Secretaría de Trabajo municipal que tenga como misión censar a los desocupados y desocupadas del distrito, generar vínculos con las industrias, pymes y comercios locales, e impulsar programas de oficios, de formación y capacitación para que nadie quede afuera.

En Zárate, necesitamos un municipio más activo y presente. Hoy no incentiva a sus emprendedores, no crea condiciones favorables para el desarrollo económico y la generación de empleo. Está un paso atrás y en el camino equivocado.

Vamos a seguir luchando para que cada trabajador y cada emprendedor tenga la oportunidad de crecer, producir y vivir con dignidad en su propia tierra.

El trabajo es el motor de la justicia social.

El trabajo es la clave para construir

el país que soñamos.

¡Feliz Día de las Trabajadoras y los Trabajadores!