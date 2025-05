El PJ Zárate impulsa el debate sobre soberanía energética

El pasado viernes se realizó una nueva jornada organizada por la Mesa de Formación Política del Partido Justicialista de Zárate, bajo el título “Conversatorio: Atucha y Proyecto CAREM”, en el marco del trabajo sostenido de las mesas y equipos técnicos del PJ.

El encuentro contó con la destacada participación del ingeniero Rubén Quintana y de Isabel Franco, quienes expusieron sobre el desarrollo del proyecto nuclear argentino, los avances científicos y tecnológicos alcanzados, y los desafíos actuales frente al contexto nacional e internacional.

También participaron trabajadores del sector, funcionarios de NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A.) y vecinos y vecinas del distrito, en una jornada de intercambio donde se abordaron los retrocesos que ha sufrido el plan nuclear a lo largo de los años debido a decisiones políticas que han condicionado su crecimiento, así como la importancia estratégica de preservar y desarrollar nuestras capacidades en esta área.

Durante el conversatorio, se subrayó la necesidad de generar conciencia colectiva sobre el impacto que las decisiones nacionales tienen en el futuro del país y, en particular, en el desarrollo de Zárate como polo energético y científico.

Desde el PJ se expresó con firmeza que es inaceptable que el intendente local no defienda lo que es nuestro, y se asumió el compromiso de sostener estos espacios de debate y reflexión, al tiempo que se avanzará en la consolidación de una mesa de trabajo permanente para monitorear las decisiones del gobierno nacional y defender el rol estratégico que tiene nuestra ciudad en el desarrollo productivo, industrial y nuclear del país.

“La soberanía energética y científica no puede estar librada al vaivén de los intereses externos. El proyecto CAREM y Atucha representan futuro, desarrollo y trabajo argentino. No podemos permitir que sigan desmantelando nuestra capacidad industrial por imposición de modelos que solo nos quieren dependientes y sin proyecto propio”, concluyó Leandro Matilla, presidente del Partido Justicualista Zárate.