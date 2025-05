Se inauguró una nueva agencia de turismo“Onda Viajera”

A contramano de la crisis, emprendedores locales siguen apostando a concretar el trabajo de sus sueños, a dedicarse a lo que siempre quisieron hacer más allá de la circunstancia. Y en este país nunca están dadas esas circunstancias.

En este caso, Camila Kossacoff es una joven empresaria que encontró en los viajes su pasión y lo cristalizó mediante una agencia de viajes, monetizando esa facilidad que dice tener para armar viajes familiares o con amigos.

Camila probó con el derecho pero no esperó más para hoy ser la propietaria de “Onda Viajera”, una nueva agencia de turismo ubicada en Félix Pagola 211.

“Nuestro plus es la humanidad, detrás de un celular encontrarán a una persona, no a un robot. Aparte queremos centrarnos en ofrecer destinos turísticos no tan conocidos, más bien exóticos, como conocer las auroras boreales, Noruega o África. Ofrecer un mundo nuevo con un servicio de postventa y acompañamiento al viajero”, expresó Camila.

“Me gusta vivir y trabajar de esto. De hecho es el trabajo de mi sueño, es algo que sé , en lo cual me capacito y tengo conocimientos”, comentó. “Contamos un asesoramiento ciento por ciento personalizado, en cuanto a pasajes, estadía y cualquier otro detalle”, agregó

Finalmente, anticipó que se avecinan buenas temporadas en cuanto al turismo; “muchas personas saben que lo más importante que se lleva uno de esta vida es la experiencia, el viaje y conocer otras culturas”, concluyó Camila Kossacoff.

El local se inauguró el pasado viernes y cuenta con atención al público en y un instagram para consultas; “ondaviajeraturismo”.

