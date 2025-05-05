“Tempus”: La escuela de los músicos del mañana

Un día un grupo de jóvenes o adultos va a recordar que la primera vez que tocaron juntos fue en Tempus. Y lo recordarán como quien hoy recuerda su infancia, su club o la plaza del barrio.

Sin dudas, por la calidad de sus profesores, el equipamiento y el enfoque de sus clases, la mejor academia o escuela de música está en Zárate.

Tempus nació hace cinco años atrás cuando se pensó un Centro Cultural que sea multifunción, en el que se pueda tocar en vivo, leer poesía y demás actividades artísticas.

Imaginando las salas, los ambientes, los espacios, la interacción de los alumnos con el o la profe se fue buscando un lugar que brindara esas condiciones.

Todo eso estaba sólo en la mente de Nico Iglesias, el músico y educador que es la cabeza de este proyecto hoy llamado “Tempus”:

“Cuando encontré este lugar estaba vacío pero ya me imaginaba cada una de las habitaciones y los espacios. Convoqué a todos los profes amigos y otros conocidos todos juntos en un mismo día. Y les comenté, in situ, el proyecto. Y les dije comenzamos el mes que viene”, recordó Nico. “No había nada, no teníamos muebles ni equipos pero la decisión y la intención fue lo que terminó moviendo todo. Y hoy estamos muy felices de hacer lo que nos gusta”, expresó con emoción.

La mejor manera de no trabajar no es no trabajar, viviendo de alquileres o no haciendo nada. Todo lo contrario, es hacer lo que a uno le gusta. Luego hay que decidir si tener jefes o uno mismo ser su propio jefe. Cada decisión implica muchas cosas pero sobre todo hay que tener decisión y hacer lo mejor posible.

Y en este caso, Nico y el equipo de profes lo tienen bien en claro; poseen la decisión y el amor por la música para asumir el rol de educadores o formadores.

Actualmente las clases que se dan son; canto, teclado, bajo, guitarra, guitarra eléctrica, percusión latina, saxo, ukelele, bombo legüero, batería, trompeta y cajón peruano. Además de un ensamble musical para niñxs que lo brinda el reconocido músico, Charly Bueno.

La escuela abre todos los días de corrido y durante todo el año pasado contó con más de doce profes y más de cincuenta alumnos. Como así también talleristas, que fueron brindando talleres de distintos instrumentos o de armonía los fines de semana.

El 2024 cerró para Tempus con una muestra de más de 300 personas en el Forum Cultural. Fue algo inédito para la ciudad y para una escuela de música que se organicen 20 actos donde se bajaba y subía el telón y había dos niños tocando la batería; una adolescente cantando, guitarristas y finalmente un ensamble. “Cuatro baterías armadas, cuatro alumnos tocando y a final todos tocaron con todos en lo que denominamos ensambles”, relató Nico.

Este año ya comenzó para Tempus con 80 alumnos y la idea de la escuela es seguir equipando el lugar y realizar tareas de mantenimiento para que haya más comodidad edilicia y pedagógica para todos.

Aparte el valor agregado de “Tempus” es que todas las clases son personalizadas, no son grupales. Está el profesor con el alumno durante una hora. Lo que sí organizan son los talleres o los ensambles. Uno de los talleres que ingresaron en las últimas semanas es “Lengua de Señas”. Se tratará de dos módulos de cuatro meses.

Para más información, todas las personas interesadas podrán escribir al Instagram; @escuelademusicatempus. O al email; [email protected]. O al 3487-394670. Las clases son para todas las edades.

Nico Iglesias

Sus comienzos de formación musical fue en la EMBA (Escuela de Músicos de Buenos Aires) Tiempo después comenzó a estudiar batería de manera independiente y formó bandas de varios estilos (punk, hardcore, rock, blues,funk, bolero, etc) Gracias a esto comenzó a viajar por Argentina y diferentes países del mundo y continuó aprendiendo de las distintas culturas. Con el pasar de los años formó su nivel de Educación Musical en el Instituto de Música Contemporánea (ITMC) donde estudió la carrera de músico profesional con orientación en batería.

Recientemente fundó la escuela de música “Tempus Zárate” donde también es profesor de batería y cajón peruano para todas las edades.