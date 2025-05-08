Salir en moto es un riesgo

En abril del año pasado, la DDI Zárate- Campana desbarató a una organización que robaba motos de alta cilindrada en la zona, y en todo el corredor de la Panamericana, y luego las vendían en la localidad de San Martín.

En aquel entonces, se realizaron 10 allanamientos en Campana, Zárate y Villa Ballester; donde secuestraron celulares, 4 motos de alta cilindrada, una Sprinter, un BMW, un cuatriciclo, llaves de varios autos, 21 mil dólares, más de 1 millón de pesos y motopartes varias. Además una escopeta y municiones de 9mm.

La modalidad de este grupo de delincuentes era robar motos de alta cilindrada en la zona y luego los revendía en la localidad de San Martín. A raíz de los allanamientos, cuatro personas quedaron imputadas por “Robo doblemente agravado” por haberse cometido en poblado, en banda y por el uso de arma de fuego.

El modus operandi de estos delincuentes es siempre el mismo, dos asaltantes se colocan a la par de los motociclistas y efectúan disparos al aire, amedrentando a los conductores y logrando que frenen su marcha. Luego se apropian de las motos y dejan a los motociclistas abandonados en la banquina.

Cae banda que robaba motos de alta gama en rutas de Zárate y Campana

Nuevamente detuvieron a una banda delictiva de crimen organizado que robaba motocicletas de alta gama en rutas nacionales y provinciales.

Se trata de otro desbaratamiento de bandas dedicadas al mismo rubro ya que en abril del año pasado hubo un operativo policial similar.

En este caso, se detuvo a una organización que operaba en nuestra zona, y en todo el corredor de Ruta 9, Ruta 8 y 193.

Luego de una serie de allanamientos realizados por la DDI Zárate, que incluyó a cuatro domicilios en Campana, la policía confirmó la aprehensión de dos sospechosos, identificados como “A.C”; de 26 años, y “M.B”; de 30. Además, se secuestró una pistola 9 milímetros con pedido de secuestro, una moto robada, tres cascos y un teléfono celular.

Los investigadores los vinculan a por lo menos cuatro hechos ocurridos entre el 6 de abril y el 4 de mayo, incluyendo robos cometidos en la ruta 8 y la ruta 193. Las víctimas fueron despojadas de motocicletas de alta gama como una Yamaha Super Tenere, una Voge 900, una Honda Twister y una KTM Duke 390.

El accionar de la banda quedó al descubierto tras un minucioso análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, junto con entrecruzamientos de llamadas y testimonios clave. Uno de los cascos secuestrados, de la marca Schuberth, coincidía con el utilizado por uno de los asaltantes en las imágenes registradas durante los robos.

La causa es investigada por las fiscalías N° 2 y N° 7 de Zárate, a cargo de las doctoras Brizuela y Palacios, respectivamente. Ambos detenidos serán indagados en las próximas horas. Se sospecha que podrían estar vinculados a otros hechos similares cometidos en las últimas semanas.

