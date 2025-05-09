Agostina Hein logró un nuevo récord nacional

La nadadora de SER Alto Rendimiento, Agostina Hein, consi guió un nuevo récord nacional.

Fue ésta semana en la primera jornada del Campeonato Argentino Absoluto de natación que se lleva a cabo en el Parque Olímpico de la ciudad de Buenos Aires.

Hein se impuso en los 200 metros combinados categoría juvenil con un tiempo de 2m14s31 marcando un nuevo récord argentino en la categoría.

De ésta manera Hein (nadadora que entrena el profesor Sebastian Montero) mejora el registro que ostentaba desde el 29 de Abril del año 2009 la nadadora cordobesa Georgina Bardach que era de 2m 17s41.

