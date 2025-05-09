“Después de mucho tiempo podemos reanudar las carreras en Zárate”

El próximo domingo, y luego de varios meses sin actividad, se reanudaran las carreras ciclísticas en el velódromo de nuestra ciudad.

Con la organización del grupo de ciclista que forman parte de la Asociación Civil Ciclismo Zárate se estará llevando a cabo un nuevo festival ciclístico en el predio ubicado próximo a la rotonda de ingreso a Zárate.

Oscar Carrizo, un entusiasta dirigente del ciclismo zarateño estuvo en la redacción de Diario La Voz brindando detalles de lo que será la jornada del domingo.

“Después de mucho tiempo, alrededor de seis meses, podemos reanudar la actividad en Zárate y realmente estábamos complicados con otros organizadores que habían largado carreras antes que nosotros y no teníamos fecha en la zona y como Asociación teníamos algunos cambios y logramos contar con gente que nos dará una mano como Pueblo de la Paz y otras Asociaciones que tenemos el apoyo. Logramos contar con una fecha y reanudar la actividad en Zárate…”

P: Será éste domingo ¿a partir de que hora?

R: “Sí, será el domingo 11 de Mayo desde las 9.30 horas arrancaremos con mayores de 40, menores de 40, Master “E”, Master “D”, Infantiles, Damas, Master “C”, Master “B” y Elite y Sub 23 con Master “A” que sería la jornada completa del domingo…”

P: Más allá que no hubo competencia en todos éstos meses, el circuito se mantiene siempre en buenas condiciones, hay mucho trabajo en ese sentido…

R: “Sí el circuito se sigue manteniendo. Si bien ayer estuve haciéndole algunos retoques sobre el asfalto sacando algo de gramilla que es algo inevitable. Yo que ando por todos los lugares hay circuitos peores.

Así y todo la actividad del ciclismo está muy brava, hoy los premios subieron una barbaridad y hay que afrontarlo. El corredor viene por lo que dice el programa y no por tu cara, es la verdad, es así. Hay que afrontar la realidad.

Pero creo que vamos a estar bien, porque la gente siempre nos apoyó…”

P: ¿Existe la posibilidad de seguir haciendo competencias más adelante, luego de ésta del domingo?

R: “Seguramente. A partir del domingo vamos a tener la verdad de donde estamos parados. Lo bueno que hay gente que quiere laburar al lado mío y eso me pone muy contento, con ganas de seguir. Ya que a ésto hay que dedicarle mucho tiempo y yo en éste momento soy la cara del ciclismo en Zárate y a veces hay mucha responsabilidad sobre la gente que viene, y queremos que todo salga bien, que se vaya conforme, fijarse que la cantina, que el buffet esté bien que si bien son cosas que por ahí no me corresponde hay que estar al lado también…”

P: Una inquietud o duda que siempre tuve fue ¿porque nunca existió una escuela municipal de ciclismo en la ciudad teniendo desde hace tanto tiempo un velódromo como el que existe en la ciudad?

R: “Mirá hoy por hoy tengo entendido que está Soledad Fernández dentro del equipo de deportes municipal trabajando junto a Diego Marquine y Stefania Rodriguez Schatz y el otro día me puse muy contento al ver a muchos chiquitos que van a pedalear y estan con un programa dentro de deportes municipal relacionado con el ciclismo.

Yo siempre lo hablé con Hernan Albertarrio en la gestion municipal anterior y con Diego Marquine ahora, que hay que ir a las escuelas, a los jardines ya que los padres no se acercan a un deporte como el ciclismo y sí lo hacen al basquet, al futbol.

El ciclismo desde que se alejó de la ciudad, se dejó de hacer carreras en las calles de la ciudad para irse al velódromo, perdió mucho interes de parte de la gente. Antes corríamos por 19 de Marzo, por Gallesio.

Yo empecé a correr por Villa Massoni y la gente iba a ver las carreras. Hoy realmente no se puede hacer eso…”

El domingo en el velódromo de nuestra ciudad se realizará la primera jornada ciclística de éste año