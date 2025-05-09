La Escuela Técnica Roberto Rocca abre la inscripción para el Proceso de Integración 2025

La Escuela Técnica Roberto Rocca informó que, hasta el día jueves 15 de mayo inclusive,están abiertas las inscripciones para un nuevo Proceso de Integración. El programa está dirigido a estudiantes de 6° año de primaria, tiene una duración de 13 semanas, y su objetivo es fortalecer los conocimientos en Matemática y Prácticas del Lenguaje previo al nivel secundario, independientemente de la modalidad escogida.

El Proceso de Integración es totalmente gratuito y combina las modalidades presencial y virtual. Si bien se tomarán evaluaciones, el foco está puesto en medir el potencial de aprendizaje de cada estudiante, construyendo un perfil integral único que tiene en cuenta, entre otras, características como las habilidades socio emocionales y la afinidad con la formación técnica. A la vez, la medición y evaluación permiten detectar oportunidades de mejora de cara a las siguientes ediciones del Proceso.

“La meta del Proceso de Integración de la Escuela Técnica Roberto Rocca es contribuir a la articulación entre el nivel primario y secundario, ayudando a consolidar los aprendizajes que son claves en las áreas de Práctica del Lenguaje y Matemática. Con esta iniciativa, buscamos que todos los jovenes de nuestras comunidades tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder a una educación de calidad”, explicó Mariana Albarracín, directora de la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana.

Durante abril, se organizaron tres charlas informativas en la Escuela, dirigidas a estudiantes interesados y sus familias, a las que asistieron más de 1000 personas. Las mismasincluyeron una presentación de las instancias y contenidos del Proceso de Integración, asi como también se compartióla innovadora propuesta educativa de la Escuela Técnica Roberto Rocca y se realizó una recorrida por sus instalaciones, incluyendo los talleres tecnólogicos y sus disruptivas aulas. En ese sentido, el equipo de la Escuela mantiene abierta la convocatoria para quienes aún no han podido participar de las charlas y quieran hacerlo. La última cita tendrá lugar este jueves 8 de mayo a las 18.00h y para asistir es necesario inscribirseen: https://www.bit.ly/CharlasProcesoIntegracion2025

El Proceso de Integración contempla dos alternativas de cursada: lunes presencial y miércoles virtual, o martes presencial y jueves virtual. En todos los casos, el horario es de 18.30 a 20.30 h. Tanto Matemática como Prácticas del Lenguaje tendrán un total de 24 clases (12 presenciales y 12 virtuales). Asimismo, habrá dos encuentros de 4 horas destinados a aprendizajes de introducción a la formación técnica, que invitan a descubrir si se cuenta con “pasión por lo técnico”. Dichos espacios se realizarán los días sábado, siendo una jornada anterior y la otra posterior al receso de invierno.Por otro lado, también los sábados, estarán disponibles clases de refuerzo opcionales de 09.00 a 12.30h.

Una vez concluido el Proceso de Integración, se invitará a 72 estudiantes a integrar la camada 26-32 de la Escuela Técnica Roberto Rocca. A cada candidato y candidata se le ofrecerá un porcentaje de beca, de acuerdo a las posibilidades de su familia. Por eso, durante el Proceso de Integración, se solicitará a las familias información y documentación respaldatoria para conocer su situación socieconómica. La meta es que todos aquellos estudiantes que deseen ingresar a la Escuela Técnica Roberto Rocca tengan la oportunidad de hacerlo.

“Buscamos descubrir perfiles técnicos que consideramos serán compatibles con su experiencia en la Escuela Técnica Roberto Rocca, de forma que podamos invitar a esos estudiantes a realizar su educación secundaria en nuestra escuela. Para esto, tomamos en cuenta no solo los resultados de evaluaciones, sino también su desempeño durante el proceso y los intereses y potencial que revelan los talleres de introducción a la formación técnica, que tienen una dinámica lúdica y explorativa”, explica Cecilia Varela, coordinadora del equipo de Orientación Educativa y del Proceso de Integración de la Escuela Técnica Roberto Rocca.

Finalmente, quienes finalicen el Proceso de Integración y no formen parte de la camada de ingresantes, tendrán la oportunidad de acceder a los “TecnoClubes”, una nueva propuesta de la Escuela Técnica Roberto Rocca lanzada a partir de este año. Estos espacios extracurriculares están pensados para que chicas y chicos puedan seguir explorando su interés por lo técnico, a través de actividades lúdicas y colaborativas. Desde Robótica, pasando por Inteligencia Artificial, hasta diseño e impresión 3D, o nociones sobre Estructuras de metales y maderas, los TecnoClubes invitan a descubrir talentos, fortalecer aprendizajes y seguir construyendo comunidad aún después de finalizado el curso.

Inscripción en:

https://forms.cloud.microsoft/r/gx7ttX6jBz