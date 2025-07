Estudiantes brillaron en los Clubes TED-Ed de la Escuela Técnica Roberto Rocca

La Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana llevó a cabo un nuevo ciclo de charlas de los Clubes TED-Ed. El evento fue abierto a toda la comunidad educativa de la Escuela y estuvo organizado íntegramente por estudiantes de 2° y 3º año. Lameta de los Clubes TED-Ed es promover la exploración de pasiones e intereses, brindando herramientas para elaborar el storytelling de una idea y poder comunicarla de manera efectiva.

Mariana Albarracín, directora de la Escuela Técnica Roberto Rocca, y el vicedirector académicoRamiro Seré, reconocieron el esfuerzo y creatividad de cada estudiante al final de las presentaciones, remarcando que el perfil que busca la Escuela no solo tiene como base la excelencia académica, sino también la formación de personas con habilidades socioemocionales, empáticas y comprometidas con su comunidad.

Los Clubes TED-Ed son una iniciativa inspirada en las reconocidas Charlas TED, y en la Escuela Técnica Roberto Rocca, consisten de un proyecto extraprogramático llevado a cabo por estudiantes de 2° y 3° año. En esta edición, bajo el Lema “Lo que nos pasa, nos transforma”, los Clubes se organizaron con el apoyo de profesores de las áreas de Práctica del Lenguaje y Arte (Teatro y Música).

Acompañados por sus docentes, cada protagonista se embarca en un proceso de cuatro meses en los que conceptualizan una idea, construyen un relato y se preparan para compartirlo frente a una audiencia real. En el camino, aprenden también conceptos de oratoria y lenguaje corporal.

Por otra parte, hay estudiantes que optan por contribuir al evento desde roles distintos: encargándosedel diseño, elaboración y montaje de la escenografía; generando contenidos de promoción y difusión; o integrando las bandas musicales que se presentan en el intervalo y cierre de la serie de 16 charlas, las cuales fueron seguidas con atención y mucha emoción por sus familias y compañeros.

“Este momento lo vengo soñando desde que entré a la Escuela y finalmente llegó. Me anoté a los Clubes TED-Ed porque es un espacio para poder expresar mis ideas y sentimientos. Además, siento que el poder de la oratoria es muy importante para la vida en general, y en este taller eso se aprende muy bien”, afirmó Facundo Castaño Medina, alumno de 3° año.

Catalina Calviño Milán, de 3° año, contó que se sumó a la propuesta como una forma de compartir momentos diferentes con su grupo de amigas. “Era algo nuevo para probar. El tema de mi charla fue la música y lo que genera en nuestros cerebros, explicando el porqué nos sentimos conectados con ella. En los Clubes TED-Ed aprendí a no tener miedo al hablar, sintiéndome segura al hacerlo frente a un montón de personas”, expresó la alumna.

Tenaris inauguró en 2013 el primer establecimiento de la Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca en Campana. La Escuela promueve programas educativos de excelencia, la innovación con el uso inteligente de la tecnología, la vinculación con el sector productivo y su comunidad, y la incorporación y difusión de las mejores prácticas pedagógicas. Además, para brindar igualdad de oportunidades, todos los estudiantes reciben una beca, que varía en función del nivel socioeconómico de cada familia. La premisa es que cualquier estudiante de la comunidad pueda ser parte de la Escuela. La Escuela posee un plan de estudios de 7 años de formación y ofrece tecnicaturas en las especialidades de Electrónica y Electromecánica. Las otras escuelas de la Red están ubicadas en Pesquería, México, y en Santa Cruz, Brasil.