“¿Así queremos seguir? Las consecuencias del modelo Milei”

Reflexiones acerca de la actualidad del mercado laboral desde el espacio de Soledad Alonso.

“En julio, Campana fue el distrito con más despidos registrados desde que Milei asumió la presidencia. Se contabilizaron 220 desvinculaciones en la ciudad, muy por encima de otros distritos de la zona, como Zárate que le sigue con 50. La tendencia es alarmante: desde diciembre de 2023 hasta hoy, Campana acumula 1.393 despidos.”

Según informa el sector de la dirigente Alonso ” Los sectores más afectados en la ciudad son la construcción, el comercio, el trabajo doméstico, la limpieza, los servicios generales y la industria, en especial el rubro metalúrgico. Las empresas que concentraron la mayor cantidad de despidos fueron AESA, Techint, Servicios Industriales, Bunge y Fadel”.

“En Campana es el pico más alto desde que asumió Milei, si este salto en los despidos se da en pleno camino a la campaña electoral, ¿qué va a pasar si, además, el oficialismo logra avanzar con la reforma laboral que ya anunciaron? Si hoy, con derechos vigentes, el panorama ya es tan crudo, la flexibilización solo puede empeorar todo y abrirle la puerta a un modelo todavía más cruel para las y los trabajadores”, advirtió la diputada provincial Soledad Alonso , quien agregó que “A nivel nacional, el impacto del modelo económico también es profundo. Según un informe de la Fundación Encuentro, elaborado con datos del INDEC, más de 300 mil personas se quedaron sin trabajo desde el comienzo de la gestión libertaria, y la tasa de desocupación en mujeres menores de 30 años trepó al 19,2 %, el nivel más alto desde la pandemia.” y que •” el mismo estudio advierte que uno de cada tres desocupados lleva más de un año buscando empleo, y que uno de cada cuatro es jefa o jefe de hogar. Los sectores más golpeados coinciden con los relevados en Campana.”

“Se cita,también que el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la UNSAM alertó sobre el crecimiento del pluriempleo, el refugio en trabajos por plataformas y la consolidación de la precariedad como única opción de ingreso para miles de trabajadores”.

“Necesitamos una oposición fuerte en el Congreso que frene el avance contra los derechos laborales. Por eso convocamos a quienes están desilusionados o dudan de ir a votar: la bronca no puede ser resignación. Tenemos que ejercer nuestro derecho a elegir nuestros representantes, para que otros no decidan por nosotros”, expresó Alonso.

“Lo que está ocurriendo en Campana no es un hecho aislado. Es el reflejo del ajuste estructural que impulsa el gobierno nacional y que, con nuestro voto, podemos frenar: primero en septiembre y luego en octubre”.