Facundo Pascolatt: “Siento tristeza y bronca, se deja un lugar de privilegio deportivo”

Facundo Pascolatt fue el único jugador que estuvo en todas las temporadas en Zárate Basket.

Desde 2017, cuando el proyecto se inició y era jugador de Independiente hasta la temporada 2024/2025 en Liga Nacional.

Jugando en todas las categorías, en el Provincial de Clubes (hoy denominado Pre Federal), en el Torneo Federal, Liga Argentina y Liga Nacional.

Además, fue el capitán del equipo en las últimas cinco temporadas.

Es, sin dudas, una opinión más que valedera sobre éste momento de Zárate Basket donde sus dirigentes decidieron abandonar el basquet profesional anunciando que no seguirán jugando en Liga Argentina.

Hoy Facundo Pascolatt es jugador de Belgrano de San Nicolás y desde aquella ciudad dialogó con Diario La Voz.

“La verdad que me dio mucha tristeza sobre todo, y a la vez un poco de bronca, porque siento que se deja un lugar de privilegio deportivo que se había logrado con mucho esfuerzo y sobre todo que era una oportunidad para los deportistas y mas aun para los chicos zarateños y aledaños que sueñan con ser basquetbolistas; sin olvidarnos que también es una oferta de trabajo para varias personas. Así también creo que el ciudadano zarateño pierde un gran espectáculo sano, con el cual se había encariñado mucho y lo hacia saber en cada encuentro.

Jugar la liga nacional siempre fue para mi un sueño. Pero jugarla en mí ciudad me había sido impensado.

Fui un afortunado de haberlo logrado y lo disfrute muchísimo!! Y por eso también es un poco mi enojo; ya que creo que le sacan la oportunidad a muchísimos chicos.

Oportunidad que por mucho tiempo no es-tuvo, que muchos no tuvimos en nuestra formación, y motivo por el cual quizás muchos pibes quedaran con la duda eterna de haber intentado aunque sea aspirar a ser basquetbolista profesional.

Como opinión personal, creo que esta decisión del ejecutivo de la ciudad de no apoyar para nada el proyecto, no es una decisión económica como así nos quieren hacer creer. Sino mas bien una decisión política y humana, o mas bien deshumana, porque si se toman decisiones solamente pensando en los números, creo que casi nada cerraría, y acá como destaqué anteriormente, se esta hablando de mucho mas que plata, sino del desarrollo de vida de personas, con una herramienta tan sana como lo es el deporte.

Y quizás estén en desacuerdo con las maneras que eso se ejecuta, y si así fuera (que es un largo tema para debatir) tendrían que haber INTENTADO aunque sea otros tipos de acciones para acompañar a un proyecto que tanto daba para la sociedad, mínimamente acercando o contactándose con las grandes empresas que tiene el polo industrial zarateño y tanto rédito sacan también.

Por eso creo que se evidencia a la clara que el interés del municipio por el crecimiento deportivo y en este caso basquetbolistico de la ciudad es poquísimo, una lastima; pero el mensaje es claro. Prefieren no contribuir en un proyecto que fue impulsado por un gobierno que no es de su partido o ideología política y dejarlo morir, antes que cambiar o mejorarlo según su punto de vista; porque las herramientas como ejecutivo las tienen! Y sin sacarle un peso al ciudadano zarateño, como nos quieren hacer creer.

Asimismo como amante del basquet y deportista zarateño, siempre estaré a disposición y participaré en la medida que me toque para el crecimiento de la actividad y el desarrollo de los jóvenes que sueñen con ser basquetbolistas…”