Matías Becerro: “La gestión en obras en Colón es pésima”

El candidato a concejal por HECHOS, Matías Becerro, denunció el pésimo estado de las calles de Colón. Una obra de asfaltado que se finalizó en el 2023 y que, a menos de dos años de su finalización, ya se encuentran rotas.

En su cuenta de Instagram, el candidato en primer lugar a concejal, hizo un repaso de uno de los trayectos asfaltados en 2023. A día de hoy, desde la calle 50 hasta la calle 133, Becerro denunció lo intransitable que se encuentra. Se trata de uno de los principales accesos a una escuela rural y al centro de camioneros.

“La calle que se asfaltó en 2023 y que tiene poco tiempo de ser transitada, ya se encuentra en un estado deplorable. Una obra que debió hacerse bien, se transformó en un peligro para cualquier conductor que pase por la zona”, afirmó el candidato a primer concejal por HECHOS en Colón, mostrando el deterioro de la misma, con pozos y el peligro que ello conlleva.

“Sobre la Ruta Nacional 50, en la calle 133 hacia la calle 50, se ve lo peligroso de una mala utilización de los recursos de todos los vecinos. Evidentemente no funcionó la obra, siendo un lugar de tránsito fundamental para los contratistas rurales y para los camiones que van hacia el centro de camioneros y todos los vecinos de Colón”, finalizó en su cuenta de Instagram el candidato a primer concejal por HECHOS, Matias Becerro.

