Detalles de las obras que se realizan en las escuelas primarias 10, 11 y 26

De manera conjunta con el Consejo Escolar, funcionarios del Municipio de Zárate recorrieron las escuelas primarias 10, 11 y 26 donde se iniciaron diferentes obras.

La supervisión de los avances estará a cargo de la secretaria de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos.

Escuela Primaria Nº 10

• Instalación de nuevo desagüe pluvial que atraviesa el ingreso y descarga sobre calle 3 de Febrero.

• Reemplazo de desagües recibidores de chapa galvanizada, con bajadas del mismo material.

• En el ingreso a la Secundaria, retiro de cubierta metálica actual y colocación de nueva cubierta a una sola agua, con pendiente hacia el patio interno.

• Reclavado de chapas y colocación de membrana imperm. en cubiertas de baños y aulas de p/b.

• Picado y retiro de revoques flojos en el tímpano, ejecución de nuevos revoques sobre cargas y aplicación de pintura en superficies intervenidas.

Escuela Primaria Nº 11

En una primera etapa, se ejecutarán las siguientes tareas:

• Reparación de filtraciones en cubiertas.

• Revisión del cielorraso del SUM para detectar el origen de pérdidas.

• Inspección y reparación de cañerías cloacales y de agua en mal estado.

• Rediseño de la instalación sanitaria para independizar los circuitos de baños de planta baja y alta, a fin de evitar que una falla afecte la totalidad del sistema.

Escuela Primaria Nº 26

• Recambio total de chapas galvanizadas en la cubierta.

• Sustitución de claraboyas y sellado correspondiente.

• Impermeabilización mediante colocación de zinguería (babetas y cumbrera).

• Extensión de la cobertura para resguardar sectores de losa y mejorar el escurrimiento del agua.

• Retiro de termotanque solar fuera de uso.

• Reparación de revoques interiores afectados por filtraciones.