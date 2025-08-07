Detalles de las obras que se realizan en las escuelas primarias 10, 11 y 26

De manera conjunta con el Consejo Escolar, funcionarios del Municipio de Zárate recorrieron las escuelas primarias 10, 11 y 26 donde se iniciaron diferentes obras.
La supervisión de los avances estará a cargo de la secretaria de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos.
Escuela Primaria Nº 10
• Instalación de nuevo desagüe pluvial que atraviesa el ingreso y descarga sobre calle 3 de Febrero.
• Reemplazo de desagües recibidores de chapa galvanizada, con bajadas del mismo material.
• En el ingreso a la Secundaria, retiro de cubierta metálica actual y colocación de nueva cubierta a una sola agua, con pendiente hacia el patio interno.
• Reclavado de chapas y colocación de membrana imperm. en cubiertas de baños y aulas de p/b.
• Picado y retiro de revoques flojos en el tímpano, ejecución de nuevos revoques sobre cargas y aplicación de pintura en superficies intervenidas.
Escuela Primaria Nº 11
En una primera etapa, se ejecutarán las siguientes tareas:
• Reparación de filtraciones en cubiertas.
• Revisión del cielorraso del SUM para detectar el origen de pérdidas.
• Inspección y reparación de cañerías cloacales y de agua en mal estado.
• Rediseño de la instalación sanitaria para independizar los circuitos de baños de planta baja y alta, a fin de evitar que una falla afecte la totalidad del sistema.
Escuela Primaria Nº 26
• Recambio total de chapas galvanizadas en la cubierta.
• Sustitución de claraboyas y sellado correspondiente.
• Impermeabilización mediante colocación de zinguería (babetas y cumbrera).
• Extensión de la cobertura para resguardar sectores de losa y mejorar el escurrimiento del agua.
• Retiro de termotanque solar fuera de uso.
• Reparación de revoques interiores afectados por filtraciones.