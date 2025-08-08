El Elefante Trompita vuelve al Forum Cultural

Esta tarde, viernes a las 18 hs. vuelve al Forum Cultural de Zárate, “El elefante Trompita, un zarateño de corazón” un musical infantil, creado por Marisé Monteiro y Nacho Medina junto a un importante elenco de actores locales y que tiene como protagonista a la reconocida canción del elefante del mismo nombre que compusiera el destacado músico de nuestra ciudad Tito Alberti. La obra fue estrenada durante las vacaciones de invierno y fue un éxito total. La entrada p es libre y gratuita, por estricto orden de llegada.

La obra rinde homenaje a su autor, el inolvidable Tito Alberti, figura fundamental de la música argentina oriundo de Zarate, y fue escrita por Marisé Monteiro, otra reconocida zarateña, especialista en el género infantil. Con música original, puesta en escena y dirección general de Nacho Medina, este family show, propone redescubrir a Trompita, no solo como personaje entrañable, sino como representante del espíritu creativo y festivo de Zárate y se presenta como el puntapié inicial de un proyecto del Municipio que busca reivindicar la identidad cultural local, convirtiendo a Trompita en un auténtico ícono zarateño.

Tito Alberdi compuso “El elefante Trompita” en 1947, y de inmediato se convirtió en un símbolo de la infancia que hoy sigue vigente no solo en Argentina sino también en varios países del mundo. Él es, sin duda alguna, junto a la Tortuga Manuelita, de María Elena Walsh, el máximo referente del cancionero infantil.

Hoy, Trompita regresa a Zárate, su ciudad natal, y lo hace con este musical interpretado Lauti Morel, Julieta Bay, Maripi Benítez Velli, Javi Marizaldi y Elías Daniel, con coreografía de Lauty Ve, escenografía de Giselle Lázzari y vestuario de La Polilla vestuario. El diseño y realización de Trompita pertenece a Gustavo Garavito, los arreglos y pistas musicales a Lean Biera, la grabación de voces y diseño de iluminación a Nacho Medina y la asistencia de dirección y stage manager a Jone Retamozo.

Esta propuesta artística, llena de música, humor y emoción, recupera y resignifica la figura del simpático elefante para que los zarateños (grandes y chicos) sientan el orgullo de pertenencia que se transforma en identidad y celebración.

