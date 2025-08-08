Construirán un acceso directo desde Ruta 9 al Parque Industrial de Campana

“Hoy es un día muy importante para Campana”, aseguró el intendente Sebastián Abella luego de firmar el convenio que permitirá al Municipio construir un acceso directo desde la autopista al Parque Industrial ubicado en el KM 70 de la Ruta 9.

La rúbrica del convenio se dio luego de arduas gestiones realizadas por el jefe comunal con Vialidad Nacional y el concesionario de ese tramo de la Ruta Panamericana a los fines de contar con los permisos para desarrollar una obra que sería clave en varios aspectos.

Por un lado, porque le brindará mayor competitividad al Parque Industrial Campana y eso favorecerá la radicación de nuevas industrias y empresas, con todos los beneficios que ello conlleva en materia de generación de empleo y desarrollo económico. Y por el otro lado, porque el acceso directo desde la autopista será también un beneficio para los vecinos de los barrios Otamendi, San Jacinto, Albizola, La Josefa y Lubo, dado que descomprimirá el tránsito pesado relacionado al Parque que actualmente circula por la Colectora Norte.

“Es un proyecto que venimos planificando y gestionando hace mucho tiempo porque sería de gran importancia para nuestra ciudad. Y estar cada vez más cerca de concretarlo es una alegría enorme por lo que significa y por todo el trabajo que venimos haciendo para que suceda”, dijo Abella.

Sebastián Abella firmó el convenio que permite realizar la obra a la altura del Km 70.