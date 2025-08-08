Manuel Passaglia: “San Antonio de Areco puede estar mejor”

El candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia visitó San Antonio de Areco. Junto a su equipo en dicha ciudad, recorrió empresas y dialogó con vecinos sobre las actuales problemáticas que tienen.

Acompañado por el dirigente radical Marcelo Pereyra, la actividad comenzó por la mañana, escuchando a distintos vecinos de Areco y en la empresa Don Carmelo Congelados y la chocolatería La Olla de Cobre.

La historia y el crecimiento de una ciudad turística que pende de un hilo por la falta de políticas públicas que beneficien a los vecinos.

“San Antonio de Areco puede estar mejor. Siendo una ciudad con un turismo cada vez más en crecimiento, las obras son importantes para los visitantes. Tienen la posibilidad de ser parte de una ciudad modelo, y se hace con hechos concretos, no con falsas promesas”, manifestó Passaglia.

“Ni hablar de las obras hídricas, como las que hicimos en San Nicolás, que han podido resistir fuertes tormentas e intensas lluvias. El Municipio tiene que hacerlo, es millonario, los vecinos están cansados de las excusas y tener que sufrir cada vez que llueve. Marcelo y todos nuestros candidatos forman parte de este primer paso que tenemos que dar para convertir a San Antonio de Areco en una ciudad mejor”, cerró Manuel Passaglia.