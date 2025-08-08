Inicio Actualidad Listas oficializadas por la Junta Electoral de Hechos

Listas oficializadas por la Junta Electoral de Hechos


Redacción La Voz


Lista Oficializada

Cargo: Concejal Titular

Orden – Apellido y Nombres
1 ROMAN MARIA SILVINA
2 LUNA LUIS ENRIQUE
3 ARTIGUE LORENA GABRIELA
4 IBARRA ELIAS JAVIER
5 GIMENEZ VIVIANA LIDIA
6 CORRO RAUL ATILIO
7 NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
8 URQUIA NESTOR EDMUNDO
9 MILANO ELIANA SOLEDAD
10 MANSILLA EMANUEL NICOLAS

Cargo: Concejal Suplente

Orden – Apellido y Nombres
1 NAIBERT MERCEDES MARGARITA
2 BALUGANO WALTER DAVID
3 ACOSTA SUSANA BEATRIZ
4 NUÑEZ MIGUEL ANGEL

Cargo: Consejero Escolar Titular

Orden – Apellido y Nombres
1 GODOY MARIA ELVIRA
2 MELGAREJO MAYDANA, JESUS IGNACIO
3 FERNANDEZ LILIANA ALICIA

Cargo: Consejero Escolar Suplente

Orden – Apellido y Nombres
1 HUMOFFE GASTON MATIAS
2 ARANDA ROSA LAURA
3 MANSILLA JOSE LUIS

