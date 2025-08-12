Cloacas en Las Acacias: “Estamos haciendo una obra histórica”, dijo Abella

En el marco de una de las obras más importantes de Campana en materia de infraestructura, el intendente Sebastián Abella supervisó este lunes los avances de la obra de cloacas que el Municipio lleva adelante en el barrio Las Acacias.

Actualmente, los trabajos se concretan sobre French, donde una cuadrilla municipal avanza con la realización de las conexiones domiciliarias a la red principal. La obra beneficiará en esta primera etapa no solo a los vecinos de la artería mencionada, sino también a las manzanas comprendidas por las calles José Hernández, Las Heras y Ascasubi.

Es que el proyecto contempla no solo el tendido de la red, sino también las conexiones domiciliarias que permitirán que cada vivienda quede integrada al colector cloacal y así eliminar los pozos ciegos y, por ende, el servicio del camión atmosférico.

“Estamos realizando una obra histórica para el barrio y para toda la ciudad. Porque no solo mejora la calidad de vida de los vecinos, sino que también representa otro paso fundamental para seguir transformando la ciudad”, destacó el jefe comunal durante la recorrida.

Y concluyó: “Nos comprometimos a llevar soluciones concretadas y lo estamos cumpliendo”.

Esta obra de cloacas en el barrio Las Acacias forma parte de un plan integral de ampliación de la red cloacal que el Municipio viene desarrollando desde el comienzo de su gestión, con el objetivo de alcanzar con este servicio esencial y clave a más vecinos de la ciudad.

El intendente supervisó los trabajos de conexión que se concretan esta semana sobre la calle French.