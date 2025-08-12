Se desarrolla un curso de clasificador de cereales en la Sociedad Rural

Un nutrido número de interesados asistió la semana anterior, a la charla informativa sobre el curso de Recibidor de Granos realizada en la sede Zárate de la Rural Regional, una propuesta formativa con más de 15 años de trayectoria en la ciudad y de alta demanda laboral en la zona.

Su docente Miguel Oviedo explicó a LA VOZ, que la capacitación cuenta con el aval de la Escuela de Recibidores de Granos de Rosario y está orientada a la formación de personal idóneo para tareas de recepción y despacho de granos, “un área clave para el funcionamiento de puertos, fábricas y acopios”

Oviedo agregó que la jornada contó con la concurrencia de personas provenientes del sector agroindustrial, estudiantes de la Escuela Agropecuaria de El Tatú y vecinos que buscan capacitarse en “una alternativa con salida laboral concreta”.

Según dijo a este diario, el curso tendrá una duración de diez meses, con clases presenciales una vez por semana, y su dictado comenzará mañana, en las instalaciones ruralistas de Conesa 58.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse, podrán comunicarse al celular 3329-46-8285.