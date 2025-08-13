Se oficializó la lista de Fuerza Patria

En las últimas horas, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires actualizó las listas en el rubro concejales para las elecciones del 7 de septiembre en territorio bonaerense. Para Zárate, en dicho apartado y como novedad incluyó a Fuerza Patria que hasta el momento no figuraba en el sistema. En este caso, la lista es encabezada por el presidente del Partido Justicialista (PJ) de Zárate y concejal, Leandro Matilla.

Cabe recordar que el último viernes venció el plazo para que las fuerzas que competirán en las legislativas presentaran los modelos de boletas, dando también inicio formal de la campaña.

En paralelo, la Junta Electoral comenzó a publicar, de manera paulatina y en etapas, las listas oficializadas de Zárate y toda la provincia, aunque con la ausencia mencionadas anteriormente.

De esta forma, con la inclusión de Fuerza Patria, quedaron oficializadas 9 listas de concejales en Zárate.

LA LISTA DE FUERZA PATRIA

Cargo: Concejal Titular

1) Matilla, Leandro Adolfo.

2)Trupia, Gabriela Diana.

3) Borrelli, Guido Andrés.

4)Cabeza, Mónica Viviana.

5) Dominguez, Carlos Alberto.

6) Medina, Agustina Belen.

7) Grassi, Jerónimo David.

8) Barbesin, Sofía.

9) Populin, Daniel Eduardo.

10) Mosconi, Mariana Silvia.

Cargo: Concejal Suplente

1 )Gil, Facundo Gabriel.

2) Campos, Roxana Soledad.

3) Paiz, Nicolas Andrés.

4) Laccetti Mangiantini, Marian Aylen.

5) Carabajal, Oscar Ernesto Elías.

6) Farioli, Priscila Agustina.

Cargo:

Consejero Escolar Titular

1) Goncalves Cobrado, Martin Daniel.

2) Lombardi, Daniela Lujan.

3) Amarilla, Rodolfo.

Cargo:

Consejero Escolar Suplente

1) Santaliz, María Cecilia.

2) Rocha, César Gastón.

3) Leiva, Luciana Yanet.

