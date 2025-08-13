Reunión de Bomberos regionales en la ciudad

Jefes de Cuerpo y autoridades institucionales de los cuarteles de Bomberos Voluntarios que conforman la Compañía 12, se reunieron el viernes en la Asociación zarateña, lugar en el que analizaron su agenda común de servicios y capacitaciones.

Representantes de las sedes bomberiles de Campana, Exaltación de la Cruz, Cardales y San Antonio de Areco fueron recibidos por sus pares en la Avenida Rivadavia, donde repasaron sus estados de operatividad y resincronizaron las colaboraciones que cada central puede aportar a sus colegas, ante una situación de gran envergadura en la red o en apoyo a otros bases de la Región Norte.

En paralelo al encuentro operativo, sesionó el plenario de la Escuela zonal de Capacitación, con los representantes de cada especialidad que describieron su actualidad y los posibles perfeccionamientos a efectuar.

Como informa recurrentemente LA VOZ, los Bomberos Voluntarios cumplen un rol activo, dinámico y cada vez más especializado en la Protección Civil de las comunidades, siempre con proyectos de expansión del parque automotor, adquisición de nuevos equipamientos, obras generales en sus instalaciones y colaboración desinteresada con cada uno de los sectores que lo demande.

Los encuentros de la Compañía, se repiten el segundo viernes de cada mes. Sus sedes son itinerantes.