Jornada de concientización sobre Síndrome de Tourette

Se realizó en el salón de actos del Palacio Municipal la primera charla de concientización sobre el Síndrome de Tourette.

La Fundación T&T fue la encargada de disertar para una nutrida concurrencia conformada por Escuelas especiales, ONG, CEAT, Taller Protegido, asociaciones, agentes y funcionarios municipales, PCD, personas con Síndrome de Tourette, familiares y público en general.

En la charla también se realizaron actividades con el público presente con el objetivo de concientizar, y generando una dinámica cargada de contenidos.

Esta charla es parte del programa de la dirección de Discapacidad desde donde se continúan impulsando capacitaciones y jornadas de concientización, manifestó Lucas Riquelme, responsable de al área de Discapacidad del municipio de Zárate.

