Bayer y la UTN cerraron otro exitoso programa “Juntas”

Unas 35 mujeres de la zona se vieron beneficiadas por el programa “Juntas”, una iniciativa de Bayer en colaboración con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Delta (FRD).

Tal iniciativa está destinada a promover la inserción laboral de mujeres zarateñas con la idea de reducir las brechas de género en el acceso al empleo formal, ofreciendo formación técnica, desarrollo personal y acompañamiento profesional a mujeres de entre 18 y 40 años con estudios secundarios completos.

El programa comenzó en mayo y se mantuvo con formaciones continuas para mujeres durante los últimos tres meses, obteniendo capacitaciones bajo la certificación oficial de la UTN.

Se trató de un emotivo cierre ya que estuvieron presentes las familias de las beneficiarias del programa y autoridades de la empresa y la casa de estudios distinguieron a las mujeres por su esfuerzo durante estos años y proyectaron que sigan estudiando e insertándose en el mundo laboral.