Manuel Passaglia visitó Lima

El candidato a diputado provincial por HECHOS, visitó Lima, partido de Zárate. Manuel Passaglia continúa recorriendo la Segunda Sección Electoral, dialogando con los vecinos para mostrarles que es posible estar mejor.

En su recorrida, estuvo acompañado por Silvina Román y Luis Luna, ambos candidatos a concejales. Luego de dialogar con vecinos y comerciantes, estuvieron en barrio Citrus, totalmente olvidado por la actual gestión Municipal.

“Ahora entiendo porqué los limeños buscan independizarse de Zárate. Los políticos han olvidado que forma parte de las soluciones que deben darles a los vecinos. Es momento de transformar la realidad de Lima con hechos concretos”, manifestó Manuel Passaglia.

Por su parte, el dirigente radical Luis Rannelucci se pronunció de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre y pidió a los vecinos de Zárate acompañar con su voto a la lista de HECHOS.

“Hace mucho que, como zarateños, estamos buscando un nuevo rumbo que nos lleve al desarrollo y al crecimiento del partido. Tenemos muchos problemas por resolver y nadie se ocupa. HECHOS viene justamente a ocupar ese lugar: identificar los problemas y resolverlos con una gestión eficiente y cercana a la gente. Por eso, en la elección municipal que tenemos por delante en septiembre, tenemos que acompañar a Silvina y a todo el equipo”, afirmó Rannelucci.