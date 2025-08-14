Ya se instaló el mástil donde flameará la bandera nacional en el Parque Urbano

Finalmente se instaló ayer el nuevo mástil que lucirá el Parque Urbano durante un operativo que fue supervisado por el intendente Sebastián Abella.

El mástil tiene una altura de 30 metros y su montaje requirió la intervención de una grúa de gran porte, dado el peso y la envergadura de la estructura.

Previo a la colocación, se construyó una base de hormigón armado y un monolito para garantizar su estabilidad y seguridad.

Concluido el montaje, el jefe comunal destacó el trabajo coordinado de las dependencias municipales y el aporte de la empresa Tenaris, al tiempo que celebró que la ciudad sume un nuevo espacio para la bandera argentina la cual -tras una elección de los vecinos– en pocos días flameará junto al avión Pucará que homenaje a los Héroes de Malvinas.

