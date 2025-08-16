El CAZC celebrará el Día de la Abogacía

En el marco de la fiesta tradicional para celebrar su día, se reconocerá a los matriculados y matriculadas que cumplen 25 años de ejercicio profesional. Además, en agosto prestaron juramento nuevos profesionales del derecho.

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana (CAZC) se prepara para celebrar la Fiesta del Día de la Abogacía 2025 el próximo viernes 29 en Casa Viale, una cita anual que reúne a la comunidad jurídica de la región en un espacio de encuentro, camaradería y reconocimiento a la trayectoria profesional.

Como cada año, durante la celebración se distinguirá a los abogados y abogadas del Departamento Judicial que cumplen 25 años de ejercicio profesional, en reconocimiento a su compromiso con la defensa de los derechos y el ejercicio de la justicia.

El presidente del CAZC y de la Fundación CIJUSO, Dr. Marcelo Fioranelli, destacó la importancia del evento: “Esta fiesta no es solo una celebración, sino un homenaje a la dedicación, el compromiso y la ética profesional que caracteriza a nuestra matrícula. Es también una oportunidad para fortalecer lazos entre colegas y reafirmar el rol fundamental de la abogacía en la construcción de una sociedad más justa”.

Nuevos matriculados en agosto

En agosto, prestaron juramento y se incorporaron a la matrícula del Colegio de Abogados Zárate-Campana:

• Dr. Daniel Eduardo Mentasti.

• Dr. Francisco Agustín Magallanes.

• Dra. María Laura Maldonado.

• Dra. María Victoria Gullerian

• Dr. Humberto Manuel Giordano.

Al darles la bienvenida, el Dr. Fioranelli expresó: “Cada nueva matrícula que se suma llena de vida a nuestra institución. Son profesionales que aportan energía, ideas y compromiso para que el Colegio siga siendo un espacio de referencia y defensa de la abogacía en toda la región”.

Día de la Abogacía

El día del abogado se celebra el 29 de agosto, fecha establecida en 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en conmemoración al nacimiento de Juan Bautista Alberdi en el año 1810 en la provincia de Tucumán.

Abogado, escritor, diputado y figura relevante en la política intelectual. Su obra Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina es considerada la fuente histórica de la Constitución Argentina de 1853.

Juan Bautista Alberdi es considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XIX.

Nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, hijo de Josefa Rosa de Aráoz de Valderrama y Salvador Alberdi, y realizó sus estudios en Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Uruguay, y en Chile fue donde se recibió de abogado.

Federación Argentina

de Colegios de Abogados

La Federación Argentina de Colegios de Abogados fue constituida el 12 de julio de 1921, e integra a los 81 Colegios y Asociaciones de Abogados de todo el país.