Tertulia cultural con homenaje a Chavetta

Diversas expresiones de cultura, música y modernidad urbana, intensificaron la noche – sábado 9- de La Dispensa Bar, con una vasta selección de espectáculos, que luego dieron espacio a un homenaje plasmado en vivo para el consagrado dibujante local Juan Chavetta, recientemente fallecido y creador de la icónica “Puro Pelo”.

La tertulia digital ofreció la presentación en vivo del podcast Vuelo Nocturno, del colectivo Palomar de María.

El evento, que comenzó a las 20, aportó una propuesta única de reflexión, debates, música y performance, que generó una experiencia multisensorial para el público presente.

La velada inició con música en vivo de Juan Vica y un texto de Lucía Masciulli, marcando el tono íntimo y poético de la noche. Luego, DJ Discos Corrosivos aportó su toque distintivo con sets de vinilos, intercalados entre los distintos segmentos del programa.

Durante la noche, se presentaron varias columnas del podcast que mantuvieron al público cautivado.

Entre ellas, destacaron “La Chispa”, a cargo de Raúl Quirino, y “Psicología Latente”, desarrollada por Lucía Masciulli.

También hubo espacio para la historia de la radio con una elocuente intervención de Guillermo “Guille” Tegliategui.

La propuesta incluyó además una intervención teatral y la columna “Lidia” que contó con la participación especial de Anita Ferrere, sumando teatralidad y emoción al encuentro.

El gran cierre llegó con la columna “El Faro Luminoso”, presentada por Nelson Escalante junto al invitado especial Mariano Valido, quienes propusieron una experiencia visual, en tiempo real, como reconocimiento a Chavetta y a su obra inspiradora.

La fotografía y el desarrollo visual fue del fotoreportero Nacho Braillard.