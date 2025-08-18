Festejo del Día del Niño en Plaza Italia

Cientos de vecinos acompañaron la celebración del día del Niño ayer en Plaza Italia. El evento fue organizado por la Municipalidad de Zárate y la Cooperativa Eléctrica. El mismo, dio inicio en horas del mediodía de este domingo 17 de agosto, y fue el centro de los festejos por este día especial. Al igual que el año pasado el municipio y la C.E.Z coordinaron el desarrollo de una tarde muy esperada y donde hubo mucha concurrencia.

Desde el mediodía los niños disfrutaron de juegos inflables, maquillaje artístico y kermesse, entre otras actividades recreativas junto a los organizadores y profes que se sumaron a la planificación de la fiesta.

Por su parte, la secretaria de Cultura municipal, nutrió el escenario del anfiteatro con números artísticos de gran nivel, con el foco puesto nuevamente en los artistas locales, tal como viene ocurriendo en cada propuesta que se desarrolla en el partido de Zárate.

Entre las presentaciones se destacaron las obras: El Elefante Trompita, Circo Alboroto, Rompiendo Rutinas, Somos la Crew,Ovni y Dispayabucos.

Los organizadores agradecieron profundamente la masiva concurrencia de la familia y los niños, en lo que fue un nuevo evento gratuito organizado de manera conjunta por el Municipio y la Cooperativa Eléctrica.