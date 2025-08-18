Agustina Propato buscará ser reelecta como diputada nacional

Agustina Propato volverá a competir como candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de renovar su banca y continuar defendiendo sus convicciones en el Congreso.

Desde que asumió en 2021, Propato se consolidó como una legisladora activa. En los últimos años presentó proyectos destacados, de relevante contenido social, como la emergencia económica para clubes de barrio, la declaración de Lima como Capital Nacional de la Energía Nuclear, el circuito histórico “Los Caminos de Eva”, y la emergencia por inundaciones en distritos bonaerenses.

Además, impulsó pedidos de informes sobre la venta de bienes del Estado, la situación de IOSFA y decisiones en materia de defensa, y repudió medidas del Gobierno nacional como el cierre del ENOHSA y el uso del término “Falklands” en referencia a las Islas Malvinas.

Con un perfil ligado a su territorio y una agenda que combina lo social, cultural y estratégico, Propato buscará seguir representando a la Provincia de Buenos Aires en el Congreso Nacional.

Provincia de Buenos Aires: se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Estos son los primeros candidatos de Fuerza Patria:

Jorge Taiana

María Jimena López

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano (hijo del líder camionero)

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzman

Nicolás Trotta