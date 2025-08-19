La Unión Industrial puntualiza mejoras para empleabilidad de la región

La Unión Industrial de Campana (UIC) registró al menos 328 inscripciones a través de un formulario para su Bolsa de Empleo y recibió alrededor de 400 hojas de vida impresas de postulantes, que intentan abrirse camino en el intrincado mundo de las relaciones laborales.

Los datos concretos a los que accedió ayer LA VOZ, se desprenden de la reciente intervención industrialista en la expo de Educación y Empleo organizada la semana anterior por la Intendencia Municipal en el Parque Urbano.

Calificada de “éxito rotundo” su Directiva elogió la gran oferta educativa en la formación de los estudiantes, resaltó el acompañamiento de los docentes a sus alumnos, en tanto que celebró “la amplitid del sector industrial y comercial en la generación de un diálogo directo con la comunidad”.

Reflexiones

El informe resalta que Campana cuenta con ecosistema productivo-educativo “robusto y comprometido”. Por eso pone de manifiesto que la demanda laboral significativa de la región debe mejorar la empleabilidad basada en la “articulación entre las empresas,

y las instituciones educativas”, debe superarse con “capacitación y actualización continua”, debe garantizar la “inclusión y la equidad”. También, señala, debe “digitalizar al empleo y abrir espacios de orientación laboral”.

El desafío -sostiene la organización fabril- es el de sustentar un territorio más “inclusivo, innovador y próspero”.