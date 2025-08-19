Trabajos en la ciudad

La Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios públicos trabaja con sus cuadrillas municipales en barrios zarateños. Además de profundizar el mantenimiento y tareas de accesibilidad, se interviene en trabajos de limpieza preventiva por tormentas.

Diversos trabajos se han registrado en la ciudad, entre ellos: Limpieza de Zanjón Barrio 6 de agosto ubicado en calle mitre, tereas de limpieza preventiva en el zanjón colector de Avenida Antártida Argentina, limpieza de cámara en calle Comercio y 7 de Julio.

Además, se realizó la tarea de desobstrucción de pluvial en Belgrano y calle 10 (intervención municipal sobre cámara tapada por diversos residuos).

Por otra parte, cuadrillas de la Secretaría de Obras procedieron a concretar el bacheo de hormigón en calle España al 700, entre Félix Pagola y 3 de Febrero.