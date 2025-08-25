IOMA cuenta con un nuevo Centro de Alta Complejidad en la zona con cobertura al 100% para los afiliados

El Instituto de Obra Médico Asistencial IOMA inauguró en Escobar la Clínica de Alta Complejidad “Manuel Belgrano”, un moderno centro de salud situado en Ingeniero Maschwitz, que cuenta con tecnología de vanguardia para ofrecer atención integral en diversas especialidades; garantizando una cobertura del 100% para todos los afiliados de IOMA en la zona.

Del acto inaugural, participaron el Ministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplak, el Presidente de IOMA, Homero Giles, el Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, entre otras autoridades provinciales.

Tomás Barletta, referente de Zárate y Lima de la obra social bonaerense celebró que este nuevo Centro “viene a resolver una histórica demanda de los afiliados, fundamentalmente en esta zona que sabemos las carencias que teníamos y que desde hoy los afiliados de Lima y Zárate podrán ser derivados a Maschwitz y serán atendidos con la mejor tecnología, con grandes profesionales y con cobertura al 100%”

Además, aclaró que la obra es administrada por el Municipio de Escobar y financiada íntegramente por el IOMA.

Sobre los servicios y prestaciones de la Clínica, Barletta aseguró que “brindará un servicio de alta calidad ya que cuenta con equipamiento de última generación, laboratorio de análisis clínicos de mediana y alta complejidad, más de 80 camas, habitaciones bipersonales y de aislamiento, áreas quirúrgicas, UTI, unidad coronaria y servicios complementarios, entre otros”.

CONSULTAS EN ZÁRATE

Finalmente, señaló que próximamente se compartirá más información oficial acerca de servicios y prestaciones, y que los afiliados pueden acercarse también a consultar a la delegación local ubicada en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Zárate (Andrade 159).

El Centro de Alta Complejidad “Manuel Belgrano” inaugurado recientemente en Escobar.