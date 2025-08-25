El Colegio de Abogados participó del 30° Encuentro del “Día de los Órganos de la Colegiación”

El presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana (CAZC), Dr. Marcelo Fioranelli, encabezó junto a una comitiva de colegas la participación institucional en el 30° Encuentro del “Día de los Órganos de la Colegiación”, desarrollado los días 21 y 22 de agosto en la ciudad de Mercedes.

Este tradicional encuentro, que se celebra desde 1994 en el Colegio de Abogados de Mercedes, cumplió tres décadas de continuidad y conmemoró un nuevo aniversario por el fortalecimiento de la colegiación.

La primera jornada incluyó la reunión del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA). Al día siguiente, se llevaron adelante las reuniones de las comisiones que integran el organismo provincial.

En ese marco, colegas del CAZC se hicieron presentes en las comisiones que abordan las distintas ramas del derecho como abogacía del Niño, Niña y Adolescentes, Administración de Justicia, Consultorios Jurídicos Gratuitos, y Derecho Ambiental y Agrario, Derecho de Consumo, Derecho de Familia, Derecho de Salud, Derecho Laboral, Derecho Penal y Asuntos Penitenciarios, Derecho Previsional y Seguridad Social, Discapacidad, Género y Diversidad, Incumbencias Profesionales, Informática, Mediación y Resolución de Conflictos, Deportes y Abogacía Joven.

Al finalizar el encuentro, el presidente del CAZC destacó: “Estamos muy orgullosos de la gran participación de nuestro Colegio: más de 40 colegas integraron y enriquecieron las comisiones del COLPROBA. Esto demuestra el compromiso, la capacidad y el protagonismo de la abogacía de Zárate, Campana, Escobar y Exaltación de la Cruz en los debates provinciales que fortalecen nuestra profesión”.

En este marco, el Dr. Fioranelli presidió la Comisión de Discapacidad, espacio de referencia en el que se debatieron propuestas y lineamientos de trabajo para fortalecer la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en todo el territorio bonaerense.

El Encuentro culminó con un almuerzo de camaradería que reunió a las autoridades de los 20 Colegios departamentales bonaerenses, consolidando el espíritu de unidad y trabajo conjunto de la abogacía organizada en la Provincia.

