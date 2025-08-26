Marcelo Vaccaiani: “Para realizar el Provincial tuvimos un gran acompañamiento de los clubes”

El presidente de la Asociación Zarateña de Bochas, Marcelo Va-ccaiani, dialogó con un periodista de Diario La Voz durante el fin de semana que se jugó en nuestra ciudad el Campeonato Provincial Individual de Damas, en las categorías A y B. Vaccaiani destacó la importancia del torneo, que Zárate haya vuelto a organizar competencias a éste nivel y la colaboración de clubes y empresas.

“Despues de casi 6 años y medio si no me equivoco, desde antes de la pandemia que no organizábamos ningun provincial y lo pudimos volver a hacer el fin de semana..”

P: Un muy lindo campeonato con más de 30 jugadoras en competencia y provenientes de distintas ciudades

R: “En total fueron 37 jugadores, había 21 en la categoría A y 16 en categoría B.

Un lindo torneo porque éste año se categorizó. Tuvimos a nivel Federación y Asociaciones hacer dos categorías para poder hacer más parejos, tal como ocurre con los hombres, que tenemos primera, segunda y tercera. En el caso de las mujeres serían primera y segunda, no hay tercera todavía pero casi seguro se puede llegar a hacer luego de la reunión en Junín, la próxima semana…”

P: Se utilizaron las canchas de todos los clubes de Zárate ¿Es así?

R: “Se jugó en todos los clubes de Zárate, en Campana y en Lima en el Club El Talero. La verdad que hubo un gran acompañamiento de todos los clubes, de lo contrario esto no se hubiera podido organizar.

Hay un apoyo muy grande de parte de todos los clubes y colaboradores…”

P: ¿Cuál es la situación de las mujeres jugando a las bochas, en nuestra ciudad?

R: “Recién comentaba que, luego de mucho tiempo de no tener jugadoras, de aquella vez que teníamos un gran equipo con las chicas Limardo, la misma María Maiz, Belén Pagani, perdimos el caudal femenino y uno es culpable como dirigente de no formar, o tener una escuela formativa.

Hoy por hoy, desde hace un año y medio o dos, que logramos formar diez o doce damas de las cuales diez están jugando y fuimos en este tiempo levantando un muy buen nivel, llegamos a perder un 4to de final con Gabriela Limardo, Maria Maiz y Guadalupe Serantes en Azul, a principio de año y quedamos quintos. Y en La Plata sacamos un sexto puesto entre 26 equipos, así que la verdad estamos muy contentos…”

P: La última, seguramente no es fácil para la Asociación organizar este tipo de campeonato ¿han tenido la colaboración del municipio o de empresas para ello?

R: “La verdad que nosotros pasamos de estar un poco abajo en la economía en cuanto a la Asociación, pero con el apoyo municipal y de algunos comercios hoy estamos cómodos económicamente dentro de un momento complicado lógicamente y donde también este provincial, gracias a la rifa que nosotros tenemos por intermedio de la Federación y donde a traves de esa misma rifa estamos federados con la Confederación Argentina de Bochas, tenemos un presupuesto por persona para realizar este torneo donde lógicamente un dirigente o la Asociacion debe buscar los mejores precios para hacer una buena cena, un buen hotel y hacer una buena fiesta…”

Marcelo Vaccaiani, presidente de la Asociación Zarateña de Bochas.