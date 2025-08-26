Jornada de capacitación de alimentos en el Forum Cultural

La Municipalidad de Zárate llevó a cabo en el Forum Cultural una nueva capacitación de Manipulación de Alimentos.

Organizada por la Secretaría de Producción y la Secretaría de Salud, junto con las Direcciones de Bromatología y Zoonosis se realizó una nueva capacitación de Manipulación de Alimentos, importante para todos aquellos dedicados o vinculados con la gastronomía, como así también para los vecinos en general. Con ella, se busca instruir a los manipuladores sobre buenas prácticas higiénicas y sobre la prevención del desarrollo de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETA) para, de esta forma, lograr que los locales que comercializan alimentos ofrezcan productos más seguros.

Estas capacitaciones cuentan con muy buena respuesta de la población en cada oportunidad que se realizan tanto en Zárate, como en Lima.