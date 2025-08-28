Culminó con éxito el curso del Colegio de Abogados sobre jubilación docente

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana (CAZC) celebró la culminación del curso práctico sobre jubilaciones docentes a cargo de la Dra. Silvia Ballesteros, en el que participaron profesionales del departamento judicial en dominar todo el proceso ante el Instituto de Previsión Social (IPS).

El curso incluyó tres clases, combinando dos instancias virtuales y una presencial que tuvo lugar en el auditorio de la Sede central del CAZC, sita en calle French 222, de la ciudad de Campana.

Esta edición del curso cobra especial relevancia en el contexto del nuevo sistema digital ABC Jubilaciones implementado por el IPS, que agiliza el otorgamiento de jubilaciones para docentes y personal educativo bonaerense, reduciendo tiempos de espera y evitando desplazamientos innecesarios. La medida permite gestionar trámites como jubilaciones por invalidez, acrecentamiento o reajuste de servicios, y la emisión de certificaciones de servicios para pensiones de forma electrónica.

Al respecto, el presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, señaló:

“La capacitación de nuestros matriculados en temas previsionales es fundamental, especialmente en este contexto de modernización del IPS. Que nuestros colegas puedan conocer y aplicar estas herramientas garantiza un servicio más ágil y seguro para los docentes de la provincia”.

Durante la capacitación, los participantes aprendieron a iniciar jubilaciones docentes según modalidad, nivel y tipo de gestión; comprender el marco legal y particularidades jurisdiccionales; aplicar conceptos de prorrateo, reciprocidad y movilidad y resolver casos prácticos basados en SAP, CCT y resoluciones reales.

“La actividad fortaleció los conocimientos técnicos y prácticos de las y los matriculados, reafirmando el compromiso del CAZC con la formación profesional de calidad y el acompañamiento en todas las etapas del ejercicio cotidiano”, concluyó el Colegio de Abogados.