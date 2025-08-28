Habilitan la nueva Plazoleta de Mitre y Belgrano en Campana

Con un nuevo diseño, más moderno, abierto e integrado, la Plazoleta de avenida Mitre y Belgrano en Campana ya empezó a recibir a los vecinos que caminan por el lugar y disfrutan de este renovado espacio urbano.

Es que ayer por la mañana se realizó la apertura del espacio, que contó con la presencia del intendente Sebastián Abella, junto a la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura, Elisa Abella, y el candidato a concejal Nerio Nogueira.

En este marco, Abella destacó la participación ciudadana en el proyecto a través de una encuesta realizada a través de las redes sociales del Municipio: “Estamos felices de poder presentar esta obra que contó con la participación de los vecinos, porque fueron ellos quienes eligieron este diseño.

“Es una obra que apuntó a revalorizar el espacio y construir una plazoleta más moderna y que permite una visual que integra la Plaza Eduardo Costa con el otro lado de la avenida Mitre y Belgrano”, aseguró el jefe comunal.

Con la remoción de los macetones y el traslado de las palmeras hacia otros sectores de la ciudad, la plazoleta recuperó amplitud y hoy se muestra como un espacio más conectado con su entorno.

Atento a ello, ahora el lugar luce nuevo mobiliario urbano, bolardos de protección y nuevas veredas, además de parquizado que aporta mayor confort y embellecimiento.

Finalmente, el Intendente aseguró que la modalidad de sumar la voz de los vecinos a distintos proyectos “seguirá vigente, y más aún cuando se trata de espacios públicos que utilizan habitualmente”.