Visita a Zárate de la candidata a diputada María Eugenia Talerico

Hoy jueves a las 10:30 horas en el local de Potencia (Justa Lima 202) estará presente la candidata a diputada nacional María Eugenia Talerico en “un encuentro para compartir ideas y pensar juntos el futuro”.

Estarán presentes los candidatos de la lista local que competirá el próximo 7 de septiembre, entre ellos el primer candidato a concejal, Maximiliano Godoy.

Maximiliano Godoy y María Eugenia Talerico.