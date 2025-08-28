Rodríguez Schatz destacó la eximición de tasas a jubilados

La primera candidata a concejal de La Libertad Avanza, Fanny Rodríguez Schatz, destacó la ordenanza impulsada desde el Municipio que exime a los jubilados del pago de tasas en Zárate.

“Todos siempre hablan y nadie se ocupó de los jubilados como ahora, prometimos algo que hicimos ordenanza para aliviar el bolsillo de los jubilados, vamos a seguir en ese rumbo”, afirmó, subrayando el carácter histórico de la decisión.

Rodríguez Schatz remarcó que este reconocimiento no se agota en la cuestión impositiva, sino que forma parte de una política integral hacia la tercera edad. “Aparte de la eximición de tasas hay múltiples programas para los adultos mayores, desde cursos para que no caigan en estafas, hasta colonias de vacaciones y distintas actividades relacionadas con la salud neurocognitiva”, explicó.

Asimismo, señaló la importancia de las iniciativas para capacitar a personas como acompañantes y cuidadoras de adultos mayores. “Sabemos que para las familias muchas veces se hace complejo atender estas necesidades, por eso la gestión municipal está presente con respuestas concretas”, agregó Fanny.

En ese sentido, resaltó que el intendente Marcelo Matzkin y la candidata a diputada provincial Natalia Blanco, vecina de Zárate, que son parte del mismo equipo de trabajo, “están comprometidos con el desarrollo y el cuidado de la tercera edad, llevando adelante medidas que reconocen y revalorizan el lugar de nuestros jubilados en la sociedad, ya lo demostraron en su paso por el Anses ambos, y hoy lo siguen reafirmando con resultados concretos y trabajo que todos los zarateños pueden constatar”.

Rodríguez Schatz concluyó que la decisión de eximir de tasas a los jubilados “es una demostración clara de que esta gestión escucha, acompaña y actúa en favor de quienes construyeron con esfuerzo y sacrificio el presente de Zárate, aun falta más, pero en un año y medio pudimos hacer mucho por ellos”.