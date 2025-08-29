Reconocen como entidad civil a una asociación que trabaja con discapacitados

La Dirección de Relaciones con la Comunidad del Municipio de informó que se concretó entrega del reconocimiento como Entidad de Bien Público Municipal (registro C-478), a la Asociación Civil Nuestros Caminos La Colmena. La entidad se encuentra trabajando en calle 58 N° 467 de Zárate.

Desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad destacaron que este tipo de instituciones “son pilares en el trabajo social y comunitario de la ciudad, ya que sostienen con dedicación y amor un acompañamiento que transforma vidas”.

“Con esta distinción, la Asociación Civil Nuestros Caminos La Colmena pasa a formar parte del registro oficial de Entidades de Bien Público, lo que le permitirá fortalecer sus proyectos, acceder a beneficios y profundizar su labor en favor de los chicos y jóvenes con discapacidad de nuestra comunidad”, se indicó.

“Este importante logro refleja el compromiso del Municipio con el fortalecimiento del tejido social y el apoyo a las organizaciones que día a día contribuyen al desarrollo local. La regularización de estas entidades no solo les permite operar de manera formal, sino que también facilita su acceso a recursos y programas que buscan potencian su labor en beneficio de todos los habitantes del distrito”, concluyeron.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Dirección de Relaciones con la Comunidad atiende de lunes a viernes de 8 a 14 en Rivadavia 943, en Zárate y miércoles por medio de 10 a 12 horas en Lima.

La Asociación Civil Nuestros Caminos La Colmena trabaja con jóvenes con discapacidad que han concluido la etapa escolar, acompañando a las familias y brindando espacios de inclusión, contención y desarrollo personal.