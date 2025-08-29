Una abogacía consciente y cercana para el departamento judicial de Zárate y Campana

Por Dr. Juan Pablo Ytalia (*)

Siento que nuestra profesión desde que he comenzado a ejercerla, allá por el año 2009, ha tenido varios cambios, algunos bien concretos -y objetivos- pasando de un expediente en papel a uno totalmente digital con todo lo que ello conlleva y, otros, más subjetivos, como la intolerancia, la impaciencia, la impersonalidad que hoy reina en el mundo jurídico.

Opino humildemente que en cada consulta, en cada negociación y en cada contrato hay algo más, está nuestra vida real. Por eso el Día del Abogado no es sólo una efeméride; es una invitación a reflexionar cómo ejercemos y para qué. Y para ello hay un camino, desde mi experiencia, que es el AUTOCONOCIMIENTO:NO PUEDO SER UN BUEN ABOGADO SI NO SOY UN BUEN SER HUMANO, y cuando me refiero a “bueno” me refiero a dar lo mejor de cada uno.

Fijado lo anterior, estoy persuadido de que el DERECHO es una creación,por lo cual siempre se tiene que estar transformando y nosotros somos parte de esa transformación, teniendo como norte su objetivo que es la JUSTICIA bajo los principios de equidad, solidaridad y paz.

Ejercer la abogacía es una tarea sumamente importante y trascendental, pues trabajamos con la Constitución Nacional y toda su normativa, es decir, con el Estado de Derecho y la democracia, y los abogados tenemos la responsabilidad de cuidar esos pilares con un servicio claro, cercano y humano.

También sabemos que nuestra profesión es exigente. El estrés, la urgencia y la hiperconectividad nos empujan seguido a perder lo importante. Por eso defiendo una COLEGIACION participativa, que proteja incumbencias y honorarios, y al mismo tiempo nos ayude a estar a la altura de los nuevos desafíos: usar tecnologías e inteligencia artificial con criterios éticos, hablar en lenguaje claro sobre las nuevas resoluciones de conflicto y cuidar la SALUD MENTAL del profesional. No hay eficacia sostenida sin dignidad humana.

Este 29 de agosto, los que vivimos día a día de nuestra profesión y asumimos ese rol, debemos renovar un compromiso: acercar el Derecho a la vida cotidiana, fortalecer la colegiación y promover una abogacía más consciente.

(*) Abogado zarateño y socio fundador de Ytalia Estudio Integral, integró el Colegio de Abogados de Zárate Campana (presidiendo la Comisión de Jóvenes y Noveles y luegoVicepresidente primero) y fue director de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente representa al municipio de Escobar, dicta clases en el práctico de la U.B.A.y ha escrito sobre el bienestar profesional y prácticas de autocuidado en “Respirando la profesión”, y co-creoel taller “Vida Consciente -Abogacía Consciente”. También ha publicado su libro “Derecho al Yoga (el caso concreto sos vos)”, una invitación a mirar el Derecho desde la calma y la responsabilidad.

Recordamos a dos abogados zarateños

Todos elegimos nuestra profesión por algo o por alguien que despertó en nosotros la vocación de ser abogado. En mi caso, se lo debo a mi padre Enrique Matzkin, quien, como muchos otros colegas de antaño, le tocó la difícil y riesgosa tarea de ejercer la profesión en épocas de dictadura.

Fueron muchas las virtudes que puedo destacar de mi padre, aunque hoy en el Dia del Abogado,siento la necesidad de resaltar su compromiso con el ejercicio de la profesión en defensa delos derechos de sus clientes aun en los difíciles momentos de intolerancia y violencia políticas de la década del setenta.

Muchos recuerdos guardo de mi padre relacionados con su trabajo, pero uno en especial, el más importante para mí, es el que viene a mi memoria cada 29 de Agosto cuando quiero recordar a un abogado comprometido con la lucha por el derecho.

En una solicitada publicada en un medio gráfico local apenas días después de que un anónimo atentado explosivo arrasó las instalaciones de su Estudio Jurídico en la Ciudad de Zárate donde trabajaba junto a mi madre, abogada también.

Bajo el título de “MI VERDAD”y sin otra posibilidad de defenderse en un contexto de quiebre institucional y ausencia de garantías constitucionales, optó por hacerlo públicamente ante su comunidad explicando quien era, ni más ni menos que un abogado que ejercía su profesión.

Me permitocompartirparte del texto de ese documento cuya copia escrita a máquina que conservo como uno de los legados más importantes de sus enseñanzas.

Aunque sabrán entender que me encuentro entre las “generales de la ley” por innegables lazos de sangre, invito a su lectura por resultar el fiel testimonio de un abogado que se sentía orgulloso de serlo y que no temía ejercer su noble ministerio aun a riesgo de su propia vida y libertad.

Escribía mi padre: “… Puse mi profesión al servicio de una de las tantas causas valederas y justas que surge de la sociedad misma: armonizar dentro de la ley y los grandes principios del derecho social las relaciones entre el capital y el trabajo. Tarea nada fácil por cierto. Opté, entonces, entre los dos términos de la relación, defender al sector mas humilde, al más débil. Defensa tan legítima como la que ejercen otros abogados con la ley en defensa del interés empresario. Siempre entendí -porque así me lo enseñaron mis maestros- que con ello contribuía a la paz social, a un mejor entendimiento entre los dos vitales sectores que mueven -junto a otros- los motores de la Nación. Puse mis conocimientos a favor del cooperativisno de trabajo, fragua donde el obrero se vuelve más recompensado, más solidario, más responsable. Asesoro y patrocino a humildes comerciantes en causas civiles y comerciales. Los pocos casos penales que llegan a mi Estudio son para la defensa del que no puede pagar elevados honorarios por el patrocinio. Pongo firmeza y decisión en la defensa de mis representados. Me siento abogado, y actúo como tal. … Creo en el derecho como el mejor camino para solucionar los diferendos de una sociedad dinámica y cambiante, como el mejor camino para la paz. Mi única arma es la ley y su aplicación humana y razonable. La ley dictada según nuestras instituciones. La ley vigente. … Mi conducta cívica, privada y profesional es clara, limpia. Mi patrimonio es la honradez y la fidelidad a los principios. … Con la ayuda de Dios, fuente de toda razón y justicia, debo seguir bregando en esta milicia cívica que es la abogacía, la lucha por el derecho. Así como el soldado jura seguir constantemente a su bandera hasta perder la vida; así debe actuar el abogado a quien la sociedad confió las armas del derecho y la ley. … Y a los instigadores y autores materiales del atentado los exhorto para que depongan sus odios y sus pasiones. Nuestra Argentina necesita de la paz y el respeto, de la tranquilidad de todos sus habitantes. Zárate, 12 de Julio de 1977. Enrique Matzkin. Abogado. L.E. 4.730.646. Andes 10. Zárate”.

Testimonios de un abogado de ayer y que hoy siguen teniendo más vigencia que nunca para las actuales y futuras generaciones profesionales del derecho.

Dr. Mariano Matzkin.

Dr. Juan Carlos Deghi

Fue el más joven integrante de la Convención Constituyente de 1957. A pesar de ello, este brillante profesional zarateño denunciaría la ilegitimidad de la misma y presentaría un proyecto para declarar vigente la reforma que había sido aprobada durante el peronismo.

La vida de Juan Carlos Deghi fue intensa aunque quizás permanezca aún hoy poco evocada. Este destacado abogado, político y cooperativista argentino se recibió a los 26 años en la Universidad Nacional de Santa Fe, fue Convencional Constituyente en 1957 con apenas 28 años.

En 1959 se diluye el Partido de los Trabajadores y comienza su actuación política desde lo profesional, como abogado defensor de la clase obrera y netamente cooperativista, por una Cooperativa no solamente de trabajo sino también de crédito para el trabajador. También asesoró gratuitamente a la Biblioteca y al Círculo Popular de Cultura de Zarate.

En el ejercicio de su profesión apostó fuertemente al desarrollo cooperativo en nuestra Ciudad, y fue así que junto con otros gremios de Zárate organizaron varias cooperativas obreras: las más destacadas fueron la Cooperativa Martín Fierro Ltda. (a través de la cual se recuperó bajo control obrero el Frigorífico Martín Fierro) y la Cooperativa Química Zárate Ltda. (que logró administrar la ex fábrica Meteor). Ambas cooperativas llegarían a ser de las primeras en exportar productos e insumos a Europa, algo que aún hoy se recuerda con orgullo en Zárate. Asimismo, colaboró como síndico en la Unión Cooperativa de Crédito del Pueblo Productor y en la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Campana, entre otras.

Fue asesinado el 22 de marzo de 1978 a manos de la última dictadura cívico-militar que asoló nuestro país.

Quien fuera esposa Elisa Nivia Falchi, hoy fallecida, y sus hijas Elisa, Elena y Marisa, tuvieron y tienen una activa participación en procura de justicia por su desaparición forzada y posterior asesinato.

La docentes y estudiantes de la EES Nº22 eligieron su nombre para denominar a su escuela, y el 6 de octubre de 2023, descubrieron las placas que dieron cuenta de la denominación de esa institución escolar. En dicha oportunidad, Elisa Deghi, hija del homenajeado, indicó que “esto es un acto de amor, este nombre fue elegido nada más ni nada menos que por los alumnos de una escuela en un acto democrático, siendo mi padre quien fue, no pudo haber sido de otra manera”.